İbb’ye 4. Dalga Operasyon… Cemal Enginyurt: “Ekrem Ağrısı Bitmiyor”

İbb’ye 4. Dalga Operasyon… Cemal Enginyurt: “Ekrem Ağrısı Bitmiyor”

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki gösterdi. Enginyurt, “Bu gidişle çaycı, çorbacı ne varsa alacaklar gibi. Ekrem ağrısı bitmiyor” dedi.

(ANKARA) – CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki gösterdi. Enginyurt, “Bu gidişle çaycı, çorbacı ne varsa alacaklar gibi. Ekrem ağrısı bitmiyor” dedi.

Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi. Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

"Dalga geçmeye devam. İBB de 4.dalga, 44 kişi gözaltına alındı. Bu gidişle çaycı, çorbacı ne varsa alacaklar gibi. Ekrem ağrısı bitmiyor."

Anka Haber Ajansı

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