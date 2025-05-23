İbb'ye 4. Dalga Operasyon... Ensar Aytekin: "Suç Ve Korku Yaratmaya Bayılıyorlar"

İbb'ye 4. Dalga Operasyon... Ensar Aytekin: "Suç Ve Korku Yaratmaya Bayılıyorlar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki gösterdi. Aytekin, "Suç ve korku yaratmaya bayılıyorlar. İktidar Ekrem İmamoğlu ve İBB üzerinden, milyonlarca insanı dolaylı olarak yargılamayı kendine görev sayıyor" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki gösterdi. Aytekin, "Suç ve korku yaratmaya bayılıyorlar. İktidar Ekrem İmamoğlu ve İBB üzerinden, milyonlarca insanı dolaylı olarak yargılamayı kendine görev sayıyor" dedi.

Ensar Aytekin, sosyal medya hesabından, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi. Aytekin'in açıklaması şöyle:

"Bu sabah, daha önce gözaltına alıp serbest bıraktıkları kişilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi tekrar gözaltına aldılar. Suç ve korku yaratmaya bayılıyorlar. İktidar Ekrem İmamoğlu ve İBB üzerinden, milyonlarca insanı dolaylı olarak yargılamayı kendine görev sayıyor!"

Anka Haber Ajansı

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