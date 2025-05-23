İbb'ye 4. Dalga Operasyon... Gül Çiftci: "Bu Tablo Faşizmin Ayak Sesleri Değil, Bizzat Kendisidir"

İbb'ye 4. Dalga Operasyon... Gül Çiftci: "Bu Tablo Faşizmin Ayak Sesleri Değil, Bizzat Kendisidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki göstererek, "Saray rejimi, belediyelere çökmek için devleti suç örgütü gibi kullanıyor. Yargı, sarayın tetikçiliğini yapıyor. Bu tablo, faşizmin ayak sesleri değil, bizzat kendisidir" dedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki göstererek, "Saray rejimi, belediyelere çökmek için devleti suç örgütü gibi kullanıyor. Yargı, sarayın tetikçiliğini yapıyor. Bu tablo; faşizmin ayak sesleri değil, bizzat kendisidir" dedi.

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 4'üncü dalga operasyon, iktidarın yargıyı araçsallaştırarak toplumu manipüle etme ve muhalefeti sindirme stratejisinin yeni bir adımıdır. Bu başlı başına bir intikam operasyonudur. Saray rejimi, belediyelere çökmek için devleti suç örgütü gibi kullanıyor. Yargı, sarayın tetikçiliğini yapıyor. Bu tablo; faşizmin ayak sesleri değil, bizzat kendisidir. İstanbul halkının iradesine düşman olanlar bilsin: Bu halk boyun eğmez, diz çökmez, susmaz."

Anka Haber Ajansı

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