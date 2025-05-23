İbb'ye 4. Dalga Operasyon... Özgür Çelik: "Herkes Bilsin Ki Her Koşulda Bizim Mücadelemiz Sürecek"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki gösterdi. Çelik, "Daha önce gözaltına aldıkları insanları tekrar tekrar gözaltına alarak eziyet ediyorlar. Herkes bilsin ki; her koşulda bizim mücadelemiz sürecek. Milletimizle birlikte bu kara günleri aşacağız. Bizler 'Zulmün artsın ki tez zeval bulasın' diyen milletimizin derin vicdanına güveniyoruz" dedi.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki gösterdi. Çelik, "Daha önce gözaltına aldıkları insanları tekrar tekrar gözaltına alarak eziyet ediyorlar. Herkes bilsin ki; her koşulda bizim mücadelemiz sürecek. Milletimizle birlikte bu kara günleri aşacağız. Bizler "Zulmün artsın ki tez zeval bulasın" diyen milletimizin derin vicdanına güveniyoruz" dedi.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi. Çelik'in açıklaması şöyle:

"İktidar operasyon üstüne operasyon ile, tükenmişliğine çare bulup uzatmaları oynamaya çalışıyor. Millete düşman olanlar, milletin evi İBB'yi hedef alıyorlar. Kaybettiklerini biliyorlar, Ekrem İmamoğlu'nun halkın desteğiyle kazanacağını görüyorlar. Vatandaşın gönlüne giremedikleri için, korku salarak 86 milyonu sindirmeye yelteniyorlar. Suç bulamıyorlar, ne deseler tersi çıkıyor, tüm bu sürecin yalan ve iftira üzerine inşa edildiğini herkes görüyor. Gerçek suçlulara yapılmayan sabah baskınlarıyla masum insanların hayatını zehir ediyorlar. Daha önce gözaltına aldıkları insanları tekrar tekrar gözaltına alarak eziyet ediyorlar. Herkes bilsin ki; her koşulda bizim mücadelemiz sürecek. Milletimizle birlikte bu kara günleri aşacağız. Bizler "Zulmün artsın ki tez zeval bulasın" diyen milletimizin derin vicdanına güveniyoruz."

Anka Haber Ajansı