İbb’ye 4. Dalga Operasyon… Veli Ağbaba: “İktidarın Yargı Sopasıyla Yürüttüğü Algı Operasyonlarıdır"

İbb’ye 4. Dalga Operasyon… Veli Ağbaba: “İktidarın Yargı Sopasıyla Yürüttüğü Algı Operasyonlarıdır"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki gösterdi. Ağbaba, “Bu operasyonlar iktidarın yargı sopasıyla yürüttüğü algı operasyonlarıdır. İftiralar, yalanlar, itibarsızlaştırma çabaları nafile. Sandık gelecek AKP gidecek” dedi.

(ANKARA) – CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki gösterdi. Ağbaba, “Bu operasyonlar iktidarın yargı sopasıyla yürüttüğü algı operasyonlarıdır. İftiralar, yalanlar, itibarsızlaştırma çabaları nafile. Sandık gelecek AKP gidecek” dedi.

Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi. Ağbaba, şunları kaydetti:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 4. dalga operasyon başlatıldı. Her gün yeni bir operasyon, her gün yeni bir hukuksuzluk. Bu operasyonlar iktidarın yargı sopasıyla yürüttüğü algı operasyonlarıdır. İftiralar, yalanlar, itibarsızlaştırma çabaları nafile! Sandık gelecek AKP gidecek.”

Anka Haber Ajansı

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