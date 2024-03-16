İbrahim Arslan: "Akp Ve Ortakları Eskişehir'in Sorunlarının Çözümüne Duyarsız, Kör, Sağır Ve Dilsiz"

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu eleştirdi. Bakanlık tarafından duyurulan projelerin hayata geçmediğini ya da henüz tamamlanmadığı belirten Arslan, “Her hafta biri gelip, diğeri giden ve Eskişehir’imize bunca yıldır uzaktan bakanlardan biri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şehrimize gerçekleştirdiği bugünkü ziyaretinde Eskişehir’e yapılması gereken bütün yatırımları yapmaya çalıştıklarını, Eskişehir’i hiçbir zaman cezalandırmad

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu eleştirdi. Bakanlık tarafından duyurulan projelerin hayata geçmediğini ya da henüz tamamlanmadığı belirten Arslan, "'Her hafta biri gelip, diğeri giden ve Eskişehir’imize bunca yıldır uzaktan bakanlardan biri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şehrimize gerçekleştirdiği bugünkü ziyaretinde Eskişehir’e yapılması gereken bütün yatırımları yapmaya çalıştıklarını, Eskişehir’i hiçbir zaman cezalandırmadıklarını ve güzel yatırımlarla kentimizi donattıklarını ifade etmiş.22 yıldır kesintisiz olarak tek başına ülkemizi yöneten AKP iktidarı ve ortakları; Eskişehir’imize, Eskişehir’in sorunlarının çözümüne ve hemşehrilerimizin beklentilerine duyarsız, kör, sağır ve dilsizdir'" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, yaptığı yazılı açıklamayla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun Eskişehir ziyaretindeki sözlerine yanıt verdi. Bakanlık tarafından Eskişehir’de yürütülen altyapı ve ulaşım çalışmalarının şehrin sorunlarına çözüm olmadığını söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

''Uluslararası standartlara sahip havaalanımızı, yanlış yatırım politikalarınız sonucu olağanüstü zarar eden Kütahya Zafer Havalimanına kurban ederek, tarifeli uçuşlara açmayan, yanı sıra lojistik amaçlı olarak da kullanmayan bakan ve iktidar siz değil misiniz?

Ölüm yolu olarak nitelenen ve genel seçim öncesi AKP milletvekilleri ve sözcüleri tarafından müjde olarak duyurulan ancak yıllardır yapılmayarak kanayan yaramız haline gelen, tahminen 4,5 milyar TL’ye mal olacağı yatırım programında belirtilen, 75 kilometrelik için 2024 yılında ödenek olarak sadece ve sadece 10 bin TL ödenek ayıran bakan ve iktidar siz değil misiniz?

Yapımına 2017 yılında başlanılan ve çok sayıda ölümlü ve maddi hasarlı kazaya yol açan, 45 kilometrelik Eskişehir-Alpu-Mihalıççık Yolu'nun yine yapımına 2020 yılında başlanacağı ifade edilen ama yılan hikayesine döndürülen, 31 kilometrelik Eskişehir-Sakarıılıca-Mihalgazi yolu için yeterli ödeneği koymayan bakan ve iktidar siz değil misiniz? Yatırım programında yer alan bilgilere göre en iyimser tahminle 2027 yılından önce bu yolların bitirilmeyeceğini öngören ve planlayan da siz değil misiniz?

''HEMŞERİLERİM GEREKEN CEVABI SANDIKLARDA VERECEK''

2020 yılında yapımına başlanan ve 2027 yılında tamamlanması planlanan 7,5 km uzunluğundaki Hasanbey Lojistik Merkezi İltisat Hattı için; 2023 yılında herhangi bir harcama yapmayan, 2024 yılı için ise sadece 24 bin TL iz bedeli tutarında ödeneği koyan bakan ve iktidar siz değil misiniz? 22 yıldır kesintisiz olarak tek başına ülkemizi yöneten AKP iktidarı ve ortakları; Eskişehir’imize, Eskişehir’in sorunlarının çözümüne ve hemşehrilerimizin beklentilerine duyarsız, kör, sağır ve dilsizdir. Hiçbir bahaneleri olmadıkları halde uzun yıllardır bu ve benzer sorunlarımızı çözmeyen, yatırımları yapmayan iktidar ve ortaklarının bakan, belediye başkan adayları ve parti sözcüleri hiç utanmadan hiç sıkılmadan, sanki 22 yıldır iktidarda değillermiş gibi davranmaya, seçim vaatleri ve tehditleriyle hemşehrilerimizi aldatmaya çalışmaktadırlar. Oysa Ziya Paşanın da dediği gibi aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz sözünden hareketle çok değerli hemşehrilerimin, bu yalanlara, aldatmalara ve seçim tehditlerine boyun eğmeyerek, gereken cevabı 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimde sandıklarda vereceğine yürekten inanıyorum.''

Anka Haber Ajansı