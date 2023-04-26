İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın Sağlık Durumu İyi Hamdolsun. Rabbim Muhafaza Eylesin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu akşam canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin “Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu akşam canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin “Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Ülke TV- Kanal 7 ortak yayınına katıldı. Erdoğan, yayın sırasında rahatsızlandı ve canlı yayına bir süre ara verildi. Aranın ardından Erdoğan, 14 Mayıs seçim kampanyası çalışmaları esnasında midesini üşüttüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabında Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Kalın’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin.”

Anka Haber Ajansı