İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Trafik Kazasında Yaralandı (4)

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Trafik Kazasında Yaralandı (4)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasının ardından ilk görüntüleri paylaşıldı.

TATLISES'İN KAZA SONRASI İLK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasının ardından ilk görüntüleri paylaşıldı. Tedavi gördüğü hastanede hasta yatağında Tatlıses'in "Ağrı Dağı'ın eteğinde" türküsünü söylediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tatlıses'in menajeri Polat Yağcı sosyal medya hesabından Tatlıses'in türkü söylediği o anların videosunu, "Allah'a Çok şükür" mesajıyla paylaştı.

İbrahim Tatlıses de kendi sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi. Tatlıses hikayesinde, "Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam restoranda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum" dedi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)

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İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Trafik Kazasında Yaralandı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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