İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Trafik Kazasında Yaralandı (5)

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Trafik Kazasında Yaralandı (5)

İbrahim Tatlıses'in tedavisi sürerken, oğlu Ahmet Tatlı da hastane önünde açıklama yaptı.

AHMET TATLI: DOKTORLARLA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA SAHNEYE ÇIKABİLİR

İbrahim Tatlıses'in tedavisi sürerken, oğlu Ahmet Tatlı da hastane önünde açıklama yaptı. Tatlı, "Polat Yağcı beni aradı, olay yerine gittim. Durum bayağı kötüydü. İtfaiye ekipleri çalışıyordu. Şimdi yanından çıktım, doktorlarla görüştüm. Sağlık durumu gayet iyi, gerçekten büyük bir kaza. Çok iyi bir şekilde çıktı, diğer yaralı arkadaşlar da aynı şekilde. Allah'ın takdiri, buna da şükür. Allah korusun kendilerini. Doktorlarla görüştükten sonra sahneye çıkabilir. Doktorlar öyle söyledi. Polat aradığında koşa koşa yanına gittim. İnsanın yüreğine oturuyor. Aracın yanına kadar girdim. Rabb'im bir daha yaşatmasın" dedi.

EBRU YAŞAR: AYAĞINDA KIRIK VAR

İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye gelip, ziyaret eden bir diğer isim de şarkıcı Ebru Yaşar oldu. Yaşar, "Şaşkınlığı var ama dedim ki "Seni bir kurşun öldürmemiş, araba kazası vız gelir tırıs gider'. Akşama sahne alacak, ayağında kırık var. Her şey yolunda, çocukları iyi. Şu anda da "Sahne alacağım" diyor. Kazadan dolayı bayağı korkmuş. Çok ciddi bir kaza, arkada uzanıyormuş, arabanın içerisinde 3 kez yuvarlanmış. Ayağı kırılmış ama bilincini kaybetmemiş" diye konuştu.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)

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İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Trafik Kazasında Yaralandı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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