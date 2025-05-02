İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Bu Pervasız Ve Acımasız Saldırı, Hukuk Karşısında Hak Ettiği Yanıtı Alacaktır”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP’nin parti otobüsünün şoförüne verilen ev hapsine ilişkin olarak, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP’nin parti otobüsünün şoförüne verilen ev hapsine ilişkin olarak, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında partilileri Birinci Meclis önüne götüren CHP'nin otobüs şoförüne ev hapsi verildiğini duyurmuş ve "Suçu, 23 Nisan’da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi" demişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu açıklamanın ardından soruşturmanın “görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi” gerekçesiyle başlatıldığını duyurmuştu.

"Sürücü, görevli polis memurumuzun ‘dur’ ihtarına uymamıştır"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, ‘girişinin ve bulunmasının yasak olduğu’ Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır. Sürücü, görevli polis memurumuzun ‘dur’ ihtarına uymamış; aracı bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarken ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

"Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir"

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün paylaşımını alıntılayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı