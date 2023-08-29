İdris Şahin: “Deva Partisi’nin Grup Kurma Amacıyla Vekil Transferi Gibi Bir Gündemi Yoktur”

İdris Şahin: “Deva Partisi’nin Grup Kurma Amacıyla Vekil Transferi Gibi Bir Gündemi Yoktur”

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Bazı medya organları tarafından DEVA Partisi ile ilgili ısrarla gündeme getirilen ‘vekil transferi’ haberleri açıkça yalandır. DEVA Partisi’nin grup kurma amacıyla vekil transferi gibi bir gündemi yoktur. Bizim gündemimiz sadece ülkemizin ve milletimizin sorunlarının çözümüdür” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Bazı medya organları tarafından DEVA Partisi ile ilgili ısrarla gündeme getirilen ‘vekil transferi’ haberleri açıkça yalandır. DEVA Partisi’nin grup kurma amacıyla vekil transferi gibi bir gündemi yoktur. Bizim gündemimiz sadece ülkemizin ve milletimizin sorunlarının çözümüdür” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, milletvekili transferi iddialarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin'in paylaşımı şöyle:

“Bazı medya organları tarafından DEVA Partisi ile ilgili ısrarla gündeme getirilen ‘vekil transferi’ haberleri açıkça yalandır. DEVA Partisi’nin grup kurma amacıyla vekil transferi gibi bir gündemi yoktur. Bizim gündemimiz sadece ülkemizin ve milletimizin sorunlarının çözümüdür. Belli medya kuruluşları tarafından eş zamanlı başlatılan bu maksatlı ve yalana dayalı kampanyanın takdirini milletimize bırakıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Anka Haber Ajansı

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