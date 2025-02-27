Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'da CHP Melekli Belde Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Belde Başkanı Suca Ağrıdağı, “Melekli yeniden CHP’nin kalesi olacaktır. Bunun için gece gündüz çalışacağız” dedi.

CHP’nin Melekli Beldesi’ndeki yeni ilçe binasının açılışı bugün yapıldı. Açılışta konuşan Belde Başkanı Suca Ağrıdağı “Cumhuriyet Halk Partisi Melekli Belde temsilciliğimizin açılış̧ törenine hoş̧geldiniz. Bizi onurlandırdınız. Sağ olun yeni yönetim kadromuzla var gücümüzle en ücra beldelerine kadar çalışarak partimizin güçlenmesi için çalışacağız. Melekli yeniden CHP’nin kalesi olacaktır. Bunun için gece gündüz çalışacağız” dedi. CHP Merkez İlçe Başkanı Selahattin Güven, şunları söyledi:

"Bugün burada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Melekli Beldesi'ndeki yeni şubesinin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Melekli, tarih boyunca ilerici düşüncenin, halkçı siyasetin ve sosyal demokrasinin güçlü bir kalesi olmuştur. Bu topraklar, aydınlık yarınlara inanan, emek veren, demokrasiyi ve adaleti savunan insanların yurdudur. İşte tam da bu sebeple, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Melekli’nin bu onurlu geçmişine yakışır bir şekilde, burada yeniden güçlü bir şekilde var olmak için buradayız. Bu belde, geçmişte sosyal demokrat değerlerin ışığında önemli mücadelelere sahne oldu. Biliyoruz ki zaman içinde çeşitli sebeplerle partimiz burada zayıfladı, örgütlü gücümüz geriledi. Fakat bugün, CHP’nin Türkiye genelinde birinci parti olmasıyla birlikte, halkımızın partimize olan ilgisi ve inancı yeniden güçlenmiştir. Bu heyecanı Melekli’de de hissetmek bizleri son derece mutlu ediyor.”

Anka Haber Ajansı