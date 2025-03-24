Iğdır’da İmamoğlu İçin Halk Sandıklara Gitti

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçimde Iğdır’da sandıklara yoğun ilgi vardı.

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)-CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçimde Iğdır’da sandıklara yoğun ilgi vardı.

Iğdır'da 773’i parti üyesi ve 3 bin 578 vatandaş CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçimde oy kullandı. Iğdır’da CHP İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen seçimde sabah saatlerinden itibaren sandıklara yoğun ilgi vardı. Oy verme işlemleri, CHP il ve İlçe Başkanlıklarında kurulan sandıklarda gerçekleştirildi.

Saat 19.00’da sandıkların açılmasıyla birlikte Iğdır ile genelindeki katılım sayıları netleşti. CHP il başkan Yardımcısı Ender Türkdönmez’in açıklamasına göre, 4 bin 351 kişi oy kullandı. Gönüllü oy kullanımının yüksek olduğunu görüldü.

Anka Haber Ajansı