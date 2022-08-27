İhh Yardım Derneği Binasında Patlama Ve Ardından Yangın Çıktı

İhh Yardım Derneği Binasında Patlama Ve Ardından Yangın Çıktı

EDİRNE'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği şübesinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Olgay GÜLER- Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği şübesinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.

Bugün saat 17.00 sıralarında Dilaverbey Mahallesi Arif Paşa Caddesi üzerinde bulunan İHH dernek şubesinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Derneğin arka kısmından dumanların yayıldığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan ekipler alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, dernekte bir çok eşya kullanılamaz hale geldi.

Olay sırasında dernekte bulunan Yusuf Güney, "İçeride oturuyorduk birkaç ağabeyimiz ile beraber. Bir ses geldi, patlama sesi gibi. Çok şiddetli de değildi. Sonra arkaya doğru geçelim dedik, dumanlar gelmeye başladı. Arkaya gittik zaten yatak yanıyordu. Sonra yangın çıktığını anlayınca itfaiyeye haber verdik. Kısa sürede alev aldı. Birden ortalık karıştı. Patlama ve ardından çıkan yangının kombi ya da elektrik tesisatından kaynaklandığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı. (DHA)

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İhh Yardım Derneği Binasında Patlama Ve Ardından Yangın Çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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