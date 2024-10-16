Ikby Başkanı Neçirvan Barzani, Ikby Seçimleri Öncesi Türkiye’ye Geliyor

Ikby Başkanı Neçirvan Barzani, Ikby Seçimleri Öncesi Türkiye’ye Geliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY’de yaklaşan parlamento seçimleri öncesi bugün Ankara’yı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edecek.

(ANKARA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY’de yaklaşan parlamento seçimleri öncesi bugün Ankara’yı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edecek.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Ankara’yı ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı’nda Barzani’yi kabul etmesi bekleniyor.

Barzani’nin ziyareti 20 Ekim'de IKBY’de yapılacak parlamento seçimlerinden öncesinde gerçekleşiyor. IKBY’deki parlamento seçimleri, seçim sistemine ilişkin siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle beş kez ertelenmişti. Bölgede 2022 yılının sonuna kadar seçimlerin gerçekleşmesi gerekiyordu. Ancak Barzani ailesinin yönetiminde ve iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Talabani ailesinin yönetimindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) seçim sisteminde, özellikle de azınlık kotası konusunda bir anlaşmaya varamadı. Bu nedenle, IKBY Parlamentosu Mayıs 2023'te askıya alındı.

Ankara, KDP ile özellikle enerji ve güvenlik alanında güçlü bir ilişkiye sahip bulunuyor. Türkiye’nin IKBY’deki askeri operasyonlarını eleştiren KYB’nin İran ile daha yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Kuruluşundan bu yana IKBY yönetiminde etkin bir güce sahip olan KDP'nin ana rakibi KYB, Barzani ailesinin uzun yıllardır iktidarda olmasına ve KDP'ye yönelik artan yolsuzluk suçlamalarına karşı bir alternatif olarak öne çıkıyor. KYB lideri Bafel Talabani, KDP'yi bölgenin gelirlerini kendi çıkarları için kötüye kullanmakla ve Bağdat'ta Kürtlerin haklarını savunmamakla suçluyor. Seçimler ayrıca bölgenin Irak hükümeti ile yaşadığı anlaşmazlıklardan ve yolsuzluktan kaynaklanan mali krizle mücadele ettiği bir dönemde yapılacak.

Anka Haber Ajansı

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