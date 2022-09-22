İki Araç Arasında Sıkışan Sürücü Yaralandı; O Anlar Kamerada

İki Araç Arasında Sıkışan Sürücü Yaralandı; O Anlar Kamerada

İZMİR'in Bornova ilçesinde servis sürücüsü A.B., aracının arka kısmında bulunduğu sırada kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu iki araç arasında sıkışarak yaralandı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde servis sürücüsü A.B., aracının arka kısmında bulunduğu sırada kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu iki araç arasında sıkışarak yaralandı. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 10.40 sıralarında Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. Servis minibüsü sürücüsü A.B., yolun sağ şeridinde, aracının arka kısmındaki camı temizlediği sırada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.B. iki araç arasında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.B., sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde A.B., aracın arka camı ile ilgilenirken diğer otomobilin çarpmasıyla arada sıkıştığı yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

İki Araç Arasında Sıkışan Sürücü Yaralandı; O Anlar Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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