İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, dün saat 21.00 sıralarında iki grup, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Afganistan uyruklu Hamidullah Laghmani (27), Farid Mirzafi (22) ile kimliği belirlenemeyen aynı ülke vatandaşı 1 kişi, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hamidullah Laghmani, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi. (DHA)

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İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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