İki Kardeşin Satır Ve Silahlı Kavgasına Oğullar Da Katıldı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Murat GÜRKAN / NAZİLLİ,(Aydın),(DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Felemez Ö. (52) ile oğlu Davut Ö. (14) pazar yeri anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi Alican Ö. (63) ve yeğeni Ertan Ö.(33) arasında tartışma çıktı. Tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüşürken, tabancayla vurulan Ertan Ö., hayatını kaybetti, babası Alican Ö. ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Olay, Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde saat 07.15 sıralarında meydana geldi. İlçede balıkçılık yapan Felemez Ö. oğlu Davut Ö. ile Nazilli Balık Hali'ne geldi. Baba-oğul, halde aralarında bir süredir pazar yeri konusunda gerginlik yaşadıkları kardeşi Alican Ö. ve onun oğlu Ertan Ö. ile karşılaştı. İki kardeş arasında çıkan tartışma kısa bir sonra kavgaya dönüştü. İki kardeşin oğullarının da kavgaya karışması sonucu olay büyüdü. İddiaya göre, Alican Ö. ve kardeşinin oğlu Ertan Ö. ikiliye satırla saldırdı. Bu sırada Felemez Ö. ile oğlu Davut Ö. yanlarında taşıdıkları tabancayla peş peşe ateş etmeye başladı. Olayda evli ve bir çocuk babası Ertan Ö., boğazına ve göğsüne isabet eden kurşunlar sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Ertan Ö.'nün babası Alican Ö. de bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ertan Ö. ve babası Alican Ö. ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertan Ö. tüm müdahalelere rağmen burada hayatını kaybetti. Felemez Ö. ve oğlu Davut Ö. olay yerinden kaçtı. Baba-oğul olaydan bir süre sonra tabancalarıyla birlikte polise teslim oldu.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELİYOR

Felemez Ö. ve oğlu Davut Ö.'nün cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Ekipler, Ertan Ö.'nün hangi tabancadan çıkan mermiyle hayatını kaybettiğini belirlemek için olayın yaşandığı çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı