İki Katlı Evde Çıkan Yangında 2 Kişi Dumandan Etkilendi

İki Katlı Evde Çıkan Yangında 2 Kişi Dumandan Etkilendi

MALATYA'da, iki katlı evin çatısında çıkan yangın bahçede bulunan ahıra sıçradı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, iki katlı evin çatısında çıkan yangın bahçede bulunan ahıra sıçradı. Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, ev ve 2 büyükbaş hayvanın öldüğü ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece yarısı Tandoğan Mahallesi'nde Mehmet E.'ye ait iki katlı evin çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle alevlerin ahıra sıçramasıyla kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin arka ve ön taraflarından söndürme çalışması yapan itfaiye, yangını bir süre sonra kontrol altına aldı. Diğer ev ve bahçelere sıçramaması için itfaiye görevlileri soğutma çalışması yaptı. Yangında evde bulunan Fatma E. ve Hatice E. dumandan etkilendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılara ambulans içerisinde oksijen verildi. Evin önünde bulunan ahırdaki 2 büyükbaş hayvan ise öldü. Ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mahalleliler, çatından alevlerin çıktığını, hemen söndürmeye çalıştıklarını, rüzgarın şiddetiyle alevlerin daha da büyüdüğünü söyledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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İki Katlı Evde Çıkan Yangında 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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