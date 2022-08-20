İki Minibüs Çarpıştı: 14 Yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 11.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Çevre yolu Salihağa kavşağında meydana geldi. Güngör Erdem'in kullandığı 20 JA 069 plakalı minibüsle Salihağa Kavşağı'ndan ana yola çıkınca, Mehmet Emin Balga'nın kullandığı 20 BAY 27 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçilerin bulunduğu minibüs yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yan yatan minibüs içindeki yaralı işçileri çıkardı. Polis ekipleri karayolunda önlem aldı. Kazada yaralanan 2'si sürücü toplam 14 kişi ambulanslarla Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürerken, hastanelerdeki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı