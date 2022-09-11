İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 1 Sürücü Öldü, Alkollü Diğer Sürücü Yaralı

İZMİR'in Foça ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Şenol Sarı (55) hayatını kaybetti, alkollü olduğu belirlenen diğer aracın sürücüsü Y.G. ise yaralandı.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)-İZMİR'in Foça ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Şenol Sarı (55) hayatını kaybetti, alkollü olduğu belirlenen diğer aracın sürücüsü Y.G. ise yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bağarası Hacıveli Mahallesi'nde meydana geldi. Foça'dan Gerenköy yönüne giden Şenol Sarı'nın kullandığı 35 ZA 0609 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Y.G. yönetimindeki 35 MPY 50 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarı'nın yol kenarına savrulan otomobilinde hayatını kaybettiği belilendi. 1.45 promil alkollü olduğu ve bacağı kırıldığı tespit edilen Y.G. ise Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bu arada Şenol Sarı'nın Foça Necla Ana Huzurevi'nde çalışan eşini görev yerine bıraktıktan sonra kırsal Gerenköy Mahallesi'ndeki evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı