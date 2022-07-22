İkinci Kez Kaza Yaptığı Yerde Öldü

İkinci Kez Kaza Yaptığı Yerde Öldü

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde kontrolden çıkıp, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü Ercan Şimşekçi, hayatını kaybetti.

Efendi ERKAYIRAN/ SUMBAS (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde kontrolden çıkıp, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü Ercan Şimşekçi, hayatını kaybetti. Şimşekçi'nin daha önce de aynı bölgede kaza yaptığı ve yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyayla köyü Kayseri Yaylası mevkisinde meydana geldi. Ercan Şimçekçi yönetimindeki 01 RB 853 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Şimşekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşekçi'nin cesedi, kaza yerindeki çalışmanın ardından hastane morguna kaldırıldı.

AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE KAZA YAPMIŞ

Öte yandan, Şimşekçi'nin bir süre önce de aynı bölgede kaza yaptığı ve yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

İkinci Kez Kaza Yaptığı Yerde Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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