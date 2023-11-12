İkramiye Alamayan Emekli Çiftçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: “5 Bin Tl Bize Niye Yok?”

İkramiye Alamayan Emekli Çiftçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: “5 Bin Tl Bize Niye Yok?”

Emekli çiftçiler, çalışan göründükleri için emekliye verilen 5 bin TL ikramiyeyi alamadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Sivaslı çiftçi Başer Yıldırım, “Emeklilere verilen 5 bin lira biz emekli çiftçilere yok, çalışan göründüğümüz için. Zaten zor şartlarda üretim yapan çiftçileriz, bize neden verilmesin. Biz devletimize, milletimize katkıda bulunuyoruz. Nasırlı ellerimizle çalışan çiftçileriz. Bizi bundan niye mahrum ediyorsunuz" dedi.

DİLAN KUTLU

Emekli çiftçiler, çalışan göründükleri için emekliye verilen 5 bin TL ikramiyeyi alamadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Sivaslı çiftçi Başer Yıldırım, “Emeklilere verilen 5 bin lira biz emekli çiftçilere yok, çalışan göründüğümüz için. Zaten zor şartlarda üretim yapan çiftçileriz, bize neden verilmesin. Biz devletimize, milletimize katkıda bulunuyoruz. Nasırlı ellerimizle çalışan çiftçileriz. Bizi bundan niye mahrum ediyorsunuz" dedi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinin Gökçekent Köyü'nde yaşayan ve ikramiye alamayan emekli çiftçi Başer Yıldırım ahırda çalışırken derdini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatmak için video çekti. Ahırında hayvanlarına bakarken konuşan besici Başer Yıldırım şunları söyledi:

“Emeklilere verilen 5 bin lira biz emekli çiftçilere yok, çalışan göründüğümüz için. Zaten zor şartlarda üretim yapan çiftçileriz, bize neden verilmesin. Biz devletimize, milletimize katkıda bulunuyoruz. Nasırlı ellerimizle çalışan çiftçileriz. Bizi bundan niye mahrum ediyorsunuz. Biz zor şartlar altında çiftçilik yapıyoruz. İnan tarlamıza gübre alamıyoruz. hayal kırıklığına uğradık, bize de verilmesini istiyoruz. Biz mağduruz, suçumuz çiftçi olmak mı sayın cumhurbaşkanım.”

Anka Haber Ajansı

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