İlaç Firması Yöneticisinin Cenazesinde 'motosikletli Duyarsızlığı' Tepkisi

Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden ilaç firması yöneticisi 38 yaşındaki Ufuk Uluhanlı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ufuk Uluhanlı'nın babası Burhanettin Uluhanlı, "Motosikletlileri zaten Türkiye'de kimse araçtan saymıyor" dedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Bediltahirbey mevkiinde Ufuk Uluhanlı'nın kullandığı motosiklet, kavşakta T.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ufuk Uluhanlı ve arkasında oturan eşi Meryem Uluhanlı, yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KENDİSİ ÖLDÜ EŞİ YARALANDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ufuk - Meryem Uluhanlı çifti, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ufuk Uluhanlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Meryem Uluhanlı'nın ise tedavisi devam ediyor.

İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İlaç firmasında yöneticilik yapan Ufuk Uluhanlı'nın İstanbul Ümraniye Esenşehir Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Genç yöneticinin cenazesini Sakarya'daki mahallesinin imamı kıldırdı. Uluhanlı, cenaze namazı sonrasında Taşdelen Valide Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Ufuk Uluhanlı'nın eşi Meryem Uluhanlı ve motosiklet tutkunu arkadaşlarıyla Ayasofya Camii'ne sabah namazına geldikleri, dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Çiftin iki çocuklarının olduğu belirtilirken Meryem Uluhanlı'nın hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

"MOTOSİKLETLİLERI KİMSE ARAÇTAN SAYMIYOR"

Ufuk Uluhanlı'nın babası Burhanettin Uluhanlı, "Motosikletçi arkadaşlarıyla birlikte Ayasofya Camii'ne namaza gelmişler. Geri dönerken tali yoldan bunların önüne bir araç çıkmış. Aracın sol ön kapısından vurmuş. Oğlum ve gelinim yola fırlamış. Oğlumun ve gelinimin her yerinde kırık varmış. Gelinim hastanede yatıyor. Çok sayıda kırığı var ve yoğun bakımda. Motosikletlileri zaten Türkiye'de kimse araçtan saymıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı