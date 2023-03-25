İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, evinin önünde saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uğradığı saldırıyı duyuran Kılıç, "Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar. Kendimi eve zor attım" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Cemil Kılıç'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, bugün öğlen saatlerinde evinin önünde saldırıya uğradı. "Ellerinde sopalarla "Allahu Ekber" deyip saldırdılar. Kendimi eve zor attım" diyen Kılıç'ı CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu evinde ziyaret etti. Kaftancıoğlu'nun muayene ettiği Cemil Kılıç'ın ambulansla hastaneye kaldırılacağı bildirildi.

Geçen sene tarikatlar "istediği" için 23 yıldır sürdürdüğü eğitimcilik görevinden ihraç edilen İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, bugün İstanbul'da Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde eli sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Kılıç, uğradığı saldırıyı Twitter hesabından duyurdu. Yüzü kanlar içindeki fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar" dedi.

Cemil Kılıç, ikinci paylaşımında ise saldırganların evinin önünde beklediğini söyleyerek, "Madımak gibi" ifadelerini kullandı.

Bu arada, saldırı haberini alan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Cemil Kılıç'ı evinde ziyaret etti. Kaftancıoğlu, geçmiş olsun dileklerini ilettiği Cemil Kılıç'ı muayene etti.

Alınan bilgiye göre, Kılıç'ın hastaneye götürülmesi için ambulansın gelmesi bekleniyor.

TARİKATLAR İSTEDİ, GÖREVDEN ALINDI

Cemil Kılıç , 23 yıldır sürdürdüğü eğitimcilik görevinden geçen yılın aralık ayında ihraç editi. Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan ve çeşitli tarikatların hedefi halinde olan Kılıç, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 yıllık eğitimcilik görevime son verildi. Tarikatlar istedi, MEB ihraç etti" sözleriyle haberi duyurmuştu.

Kılıç, geçen günlerde tekrar göreve döneceğini belirterek, şu mesajı paylaşmıştı:

"Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var. 97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB'in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!"

Anka Haber Ajansı