İletişim Başkanlığı: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğum Gününü Tebrik Etti

(ANKARA) - İletişim Başkanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bugün telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti” ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı