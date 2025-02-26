İletişim Başkanlığı: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğum Gününü Tebrik Etti

İletişim Başkanlığı: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğum Gününü Tebrik Etti

İletişim Başkanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bugün telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladığını bildirdi.

(ANKARA) - İletişim Başkanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bugün telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti” ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp’li Burhanettin Bulut: Bırak Genel Başkanımızı, Tehdidine Pabuç Bırakacak Tek Bir Chp'li Yok
Chp’li Burhanettin Bulut: Bırak Genel Başkanımızı, Tehdidine Pabuç Bırakacak Tek Bir Chp'li Yok
Ak Partili Belediyelerde Ramazan Kısıntısı
Ak Partili Belediyelerde Ramazan Kısıntısı
Chp’li Ali Mahir Başarırı: Biz, Önünde Titreyen Atanmış Bakanlara, Talimat Bekleyen Myk Üyelerine Benzemeyiz
Chp’li Ali Mahir Başarırı: Biz, Önünde Titreyen Atanmış Bakanlara, Talimat Bekleyen Myk Üyelerine Benzemeyiz
Gazeteci Ahmet Sever Son Yolculuğuna Uğurlandı
Gazeteci Ahmet Sever Son Yolculuğuna Uğurlandı
Chp'nin 38'inci Kurultayında Seçilen Yönetimin Görevden Uzaklaştırılması Talepleri Reddedildi
Chp'nin 38'inci Kurultayında Seçilen Yönetimin Görevden Uzaklaştırılması Talepleri Reddedildi
Zeliha Aksaz Şahbaz: "Akp’nin Uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı Maalesef Sağlıkta Yıkıma Dönüştü"
Zeliha Aksaz Şahbaz: "Akp’nin Uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı Maalesef Sağlıkta Yıkıma Dönüştü"
Yalçın Karatepe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: Vergi Cenneti Ülkelerin Listesini Yayınlayın
Yalçın Karatepe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: Vergi Cenneti Ülkelerin Listesini Yayınlayın