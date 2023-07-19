İletişim Başkanlığı: Türkiye İle Bae Arasında İmzalanan Anlaşmaların Toplam Tutarı 50.7 Milyar Dolardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi. İletişim Başkanlığı ziyarete ilişkin; “Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi. İletişim Başkanlığı ziyarete ilişkin; “Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretlerin üçüncü gününde Birleşik Arap Emirlikleri’ne geldi. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan ve Al Nahyan, heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün (19 Temmuz) gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı’nın başkanlık edecekleri bir ‘Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’ kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat’la Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır. Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır.”

Anka Haber Ajansı