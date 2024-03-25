İlhan Uzgel: ''1 Nisan'Da Güzel Bir Sabaha Uyanacağız''

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Bilecik’te; “Buradan bir zaferle çıkmaya hatta böyle şey de diyeyim hani kıl payı da değil zaferle çıkmayı bekliyoruz. Yani bu boş halkaları tamamlayacağız. Bursa'yı almak üzereyiz, öyle görünüyor anketlerde. Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Çanakkale bunları birleştirebilirsek yani kıyılara sıkışmış bir CHP görüntüsünü içeriye doğru Anadolu'ya doğru yayılan bir tablo çıkarabilirsek bu Türkiye'de demokrasi açısından çok önemli biliyorsunuz. Umarım 1 Nisan'da güzel bir

GÖKAY ŞİMŞEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Bilecik’te; “Buradan bir zaferle çıkmaya hatta böyle şey de diyeyim hani kıl payı da değil zaferle çıkmayı bekliyoruz. Yani bu boş halkaları tamamlayacağız. Bursa'yı almak üzereyiz, öyle görünüyor anketlerde. Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Çanakkale bunları birleştirebilirsek yani kıyılara sıkışmış bir CHP görüntüsünü içeriye doğru Anadolu'ya doğru yayılan bir tablo çıkarabilirsek bu Türkiye'de demokrasi açısından çok önemli biliyorsunuz. Umarım 1 Nisan'da güzel bir sabaha uyanacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'te Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. geldi. Uzgel’e, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, Gençlik Kolları Başkanı Kutay Tekin eşlik etti. Uzgel, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIMIZI UMUYORUZ"

"Bilecikli olmaktan dolayı çok memnunum, çok mutluyum. Bursalıyım, Bilecik komşu ilimiz. Bilecik hem Osmanlı'nın hem Cumhuriyet’in kuruluşunda en önemli illerimizden bir tanesi. Burası tarihsel olarak sahip olduğu bu önemli karşılığını tamamlamamış olsa da Cumhuriyet Halk Partisi açısından da çok önemli illerden bir tanesi. Genel olarak illere destek oluyoruz, Bilecik'i de boş bırakmamak istedik. Buraya da genel merkez olarak desteğimizi göstermek istiyoruz. İyi bir adayımız var, gelen sonuçları gayet iyi. Ülke düzeyinde anket sonuçları iyi geliyor. Birçok ilde de sürpriz olabilir. Yani Karadeniz'de de, İç Anadolu'da da, Ege'de de iyi sonuçlar bekliyoruz. Ben genel başkanımızla çok sayıda il, ilçe ziyaretine katıldım. İnanılmaz bir enerjisi var onu söyleyeyim. Bilecik'ten çok umutluyuz sizlerin de sayesinde. İyi bir adayımız var. Kadın adayları genelde hep destekledik. Hatta yeni yönetim MYK'nın yarısını kadın yaptı. Genç adayları da destekliyoruz. O yüzden buradan iyi bir sonuç alacağımızı hem umuyoruz hem de bunun için çalışıyoruz.

"1 NİSAN'DA GÜZEL BİR SABAHA UYANACAĞIZ"

Sizden de son düzlükte son bir çaba göstermenizi rica ediyoruz. Genel merkez olarak çok az kaldı ama elimizden gelen desteği, yardımı sağlamaya tabii ki hazırız. Sonucun iyi olacağını umut ediyoruz ve bekliyoruz. Buradan bir zaferle çıkmaya hatta böyle şey de diyeyim hani kıl payı da değil zaferle çıkmayı bekliyoruz. Bunun etkileri olacak. Yani bu boş halkaları tamamlayacağız. Bursa'yı almak üzereyiz, öyle görünüyor anketlerde. Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Çanakkale bunları birleştirebilirsek yani kıyılara sıkışmış bir CHP görüntüsünü içeriye doğru Anadolu'ya doğru yayılan bir tablo çıkarabilirsek bu Türkiye'de demokrasi açısından çok önemli biliyorsunuz. Başkanlık sistemine geçildiğinden bu yana Cumhurbaşkanını Erdoğan'ı engelleyip denetleyecek pek fazla bir mekanizma kalmadı. Dolayısıyla yerel yönetimler ne kadar güçlü olursa merkezi iktidarı da o ölçüde dengeleyebiliyorsunuz. En azından biraz imkanımız oluyor. Bu açılardan da yani her bir ildeki seçim sonucu bizim için çok değerli, çok önemli. Melek başkanla beraber esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Enerjisi çok güzel halka dokunuşu çok iyi, çok pozitif. Bunun bir sonucunun olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla da kendisine başarılar diliyorum. Bütün ekibe, CHP il örgütüne çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım 1 Nisan'da güzel bir sabaha uyanacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

Anka Haber Ajansı