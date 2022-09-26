İmam, Eski Eniştesi Tarafından Camide Vuruldu

İmam, Eski Eniştesi Tarafından Camide Vuruldu

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde imam M.K. (56), eski eniştesi D.Y. tarafından görev yaptığı caminin içinde tabanca ile vurularak yaralandı.

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde imam M.K. (56), eski eniştesi D.Y. tarafından görev yaptığı caminin içinde tabanca ile vurularak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hüseyin Onbaşı Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de meydana geldi. İmam M.K., öğle namazının ardından camide cemaatle dua ettiği sırada, aralarında husumet bulunan eski eniştesi D.Y. içeriye girdi. D.Y., üzerindeki tabancayı çıkarıp, imama ateş etti. Karın bölgesine isabet eden 3 kurşunla yaralanan M.K., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. D.Y. ise cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sora polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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İmam, Eski Eniştesi Tarafından Camide Vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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