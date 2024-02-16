İmamoğlu Bağcılar’da Pazar Ziyareti Gerçekleştirdi, Vatandaş: "Emekli Aç, İşçi Aç, Herkes Perişan"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile birlikte pazar ziyareti yapıp, vatandaşlarla birbirinden ilginç diyaloglar gerçekleştirdi. Pazar girişinde karşılaştığı bir kadın vatandaş , İmamoğlu’na desteğini, “5 sene önce size oy vermedim, ama bu sefer oyum size. Kesinlikle size. Çok pişmanım. Ama artık oyum size” sözleriyle gösterdi. İmamoğlu’nun vatandaşa yanıt, “Sağ olun. Ben de size layık olacağım” oldu. İmamoğlu, “Selamünaleyküm. İnşallah k

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile birlikte pazar ziyareti yapıp, vatandaşlarla birbirinden ilginç diyaloglar gerçekleştirdi. Pazar girişinde karşılaştığı bir kadın vatandaş , İmamoğlu’na desteğini, “5 sene önce size oy vermedim, ama bu sefer oyum size. Kesinlikle size. Çok pişmanım. Ama artık oyum size” sözleriyle gösterdi. İmamoğlu’nun vatandaşa yanıt, “Sağ olun. Ben de size layık olacağım” oldu. İmamoğlu, “Selamünaleyküm. İnşallah kazanırsın, inşallah” sözleriyle kendisini karşılayan yaş almış kadın vatandaşa da “Aleykümselam. Ay anneciğim ellerinden öperim. Bir isteğiniz var mı” sorusunu yöneltti. Vatandaşın İmamoğlu’na yanıtı, “Can sağlığı. Kazan yeter” oldu. Bir vatandaş da "Emekli aç, işçi aç, herkes perişan" sözleriyle yakındı.

İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile ilçedeki Yıldıztepe kapalı semt pazarını ziyaret edip, vatandaşlarla birbirinden ilginç diyaloglar gerçekleştirdi. İmamoğlu, pazar girişinde karşılaştığı bir kadın vatandaşın, “5 sene önce size oy vermedim, ama bu sefer oyum size. Kesinlikle size. Çok pişmanım. Ama artık oyum size” sözlerine, “Sağ olun. Ben de size layık olacağım” karşılığını verdi. Başka bir vatandaş da İmamoğlu’na sevgisini, “Başkanım, çok özledim seni ya. Vallahi hep gelmeni isterdim. Çok seviyorum ya” sözleriyle gösterdi. İmamoğlu, kendisine sarılan vatandaşa, “Allah razı olsun” yanıtını verdi. İmamoğlu, “Selamünaleyküm. İnşallah kazanırsın, inşallah” sözleriyle kendisini karşılayan yaş almış kadın vatandaşa da “Aleykümselam. Ay anneciğim ellerinden öperim. Bir isteğiniz var mı” sorusunu yöneltti. Vatandaşın İmamoğlu’na yanıtı, “Can sağlığı. Kazan yeter” oldu.

VATANDAŞLA İMAMOĞLU ARASINDA “PAHALILIK” SOHBETİ

Çarşı, pazardaki pahalılıktan yakınan bir vatandaşla, İmamoğlu arasında şu konuşmalar geçti:

Vatandaş: Ülkenin iyi olmasını bekliyoruz, ama gördüğünüz üzere, her şey ateş pahası. Yani geçinmek zor. Bunu kim düzeltecek, bilmiyoruz. Değiştirmek için uğraşıyoruz.

İmamoğlu: Bunlar ekonomiyi yönetemediği için bu durumdayız. Biz hazırdık, olmadı. Ama şimdi çalışacağız, şehirlerde iyi bir yönetim olacağız. Bir dahaki seçimde…

Vatandaş: Herkes bir vaatle geliyor, ama kimse vaadini gerçekleştirmiyor.

İmamoğlu: Ama biz ülkeyi yönetemedik. İnşallah yöneteceğiz. Bunlar beceremedi. Dünyada en kötü ekonomiye sahibiz şu anda.

Vatandaş: Yani bilmiyorum; emekli aç, işçi aç. Herkes perişan yani.

İmamoğlu: Her şey artıyor ama aynı oranda sizin geliriniz artmıyor. En büyük sorun o.

Vatandaş: Aynen öyle: Yani bir gün gidiyorsunuz markete alıyorsun, ertesi gün pahalı alıyorsun. Ne yapacağız, bilmiyorum.

İmamoğlu: İşte bu enflasyonu, bu ekonomiyi, bu döviz artışlarını, bu maliyeti yapan, ekonomiyi yönetemeyen hükümet. Biz değiliz.

VATANDAŞ ESPRİYİ PATLATTI: “BU PAHALILIĞA NE KADAR GÜZEL GELDİNİZ ŞİMDİ SİZ”

Bu diyalogların ardından, yaş almış bir kadın vatandaşın, “Çok mutlu oldum. Bu pahalılığa ne kadar güzel geldiniz şimdi siz” şeklindeki esprili sözleri hem İmamoğlu’nu hem de yanında bulunanları gülümsetti. İmamoğlu, başka bir vatandaşın, “5 sene sonra cumhurbaşkanı olun da şu pahalılığı indirin artık Başkanım” sözlerine, “Ekonomiyi bunlar kötü yönetiyor. Biz iyi yöneteceğiz” yanıtını verdi.

ESNAFTAN İMAMOĞLU’NA: “SİZ VARSANIZ GÜVENİMİZ VAR”

İmamoğlu’nu tezgahında karşılayan pazarcı esnafı ise, “20 yılımız gitti, inşallah bundan sonra 20 yılımız gitmesin aman ha. Sizi takip ediyorum. İstanbul, hakikaten kendi kendine yetiyor artık. Cemaatlere, bilmem şu gruplara, hiçbir şey… Sadece öz İstanbul… Bizim insanımıza… Çok güzel. Ben takip ediyorum: Kreşler, yapılması gereken spor merkezleri… Gururla anlatıyorum. Hep böyle ol” sözleriyle İBB Başkanı’na seslendi. İmamoğlu da esnafa, “100’ncü kreşi bugün açtık. 750 milyon lira, 100 bin üniversite öğrencimize dağıttık. Kimdir, nedir; bilmeyiz. Daha önce niye sıfırdı? Biz verdik. 750 milyon lira; 1 milyara yakın bak. İnşallah zenginleşiriz, o parayı başka yerlere harcarız. Ama bu yoksulluktan kurtulmamız lazım” şeklinde karşılık verdi. İmamoğlu, esnafın, “Siz varsanız, güvenimiz var” sözlerine, “Teşekkür ederim” yanıtını verdi.

Vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisi altında pazardan ayrılan İmamoğlu, Bağcılar Ebubekir Parkı Kapalı Yüzme Havuzu, Kreş Ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Anka Haber Ajansı