İmamoğlu: "Başımıza Musallat Olan Bu Kötü Yönetimin Gidişidir Esas Hedefimiz"

CHP’nin 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştireceği ön seçime tek aday olarak girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de "Bizim menzilimiz belli. Cumhurbaşkanı adayını CHP belirleyecek. Ben o yolculuğa talibim. O yolculuğa talip olduğumda milyonlarca insanla bu yolculuğu yürümek istiyorum. On milyonlarca insanın desteğini almak istiyorum. Ama günün sonunda yarınlarda o oldu, bu oldu, şu oldu değil. Bu bayrak yarışıdır günün sonunda bugün başımıza musall

(İZMİR)- CHP’nin 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştireceği ön seçime tek aday olarak girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de "Bizim menzilimiz belli. Cumhurbaşkanı adayını CHP belirleyecek. Ben o yolculuğa talibim. O yolculuğa talip olduğumda milyonlarca insanla bu yolculuğu yürümek istiyorum. On milyonlarca insanın desteğini almak istiyorum. Ama günün sonunda yarınlarda o oldu, bu oldu, şu oldu değil. Bu bayrak yarışıdır, günün sonunda bugün başımıza musallat olan bu kötü yönetimin gidişidir bizim esas hedefimiz. Bu büyük bir yol arkadaşlığıdır. Yoldaşlıktır. Dava yolculuğudur. Meseleye böyle bakıyoruz. Onun için de ne 23 Mart bizim için bir endişe eşiği ne de bir başka tarih" dedi.

CHP’nin 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştireceği ön seçime tek aday olarak girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İzmir'de ön seçim için startını vermek üzere kentte geldi. Yoğun sis nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı’na bir saat geç inen İmamoğlu, burada Efes selçuk Belediyesi Halk Oyunları Kadın Zeybek Ekibi'nin gösterisi ve partililer tarafından karşılandı.

İmamoğlu, havalimanındaki karşılamanın ardından Üçkuyular Vapur İskelesi'nden feribotla Karşıyaka'ya geçti. Feribotta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, ilk defa yapılacak bir cumhurbaşkanı adayı ön seçiminin başlangıcını İzmir'den yapılacağını belirterek "İzmir, çok güçlü başlangıçların şehri ve büyük zaferlerin son gününü bize yaşatmış önemli bir şehrimiz, canımız, moralimiz, renkleriyle, insanlarıyla ve ülkeye milletimize bakışıyla en zor anlarda çok özel bir şehrimiz. İzmir'de CHP'nin demokrasi devrimi olan ön seçimin kampanyasının başlangıcını bu duygularla buradan ilk adımı atma niyetiyle yola çıktım. Bu güzel ev sahipliği için İzmirlilere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu zor yolculuğun sonu aydınlık ve güzel olsun"

İmamoğlu, sözlerinin devamında ise "İstanbul'dan buraya gelirken bu kadar sıcak, bu kadar ışıl ışıl bir güneşli günü beklemiyordum. Her şeye bir mesaj. Biraz sisli, puslu bir havada, biraz zor bir iniş yaptık. O da yolun aslında kolay olmayacağını bize gösteriyor ama yol ne kadar zor olursa olsun sonucunun aydınlık olacağını, güzel güneşli günleri bize yaşatacağını simgeleyen bir İzmir'e geliş yaşadık. Bu bakımdan çok mutluyum. İzmir'in iki yakasını birlikte geçeceğiz. Bir tarafta Göztepe atkısıyla başladık. Karşıya geçeceğiz. Orada Karşıyaka'nın atkısıyla yolumuza devam edeceğiz. Zaten temel amacımız yakaları birleştirmek, renkleri birleştirmek, insanlarımızı birbiriyle sevgi, saygı ve tutkuyla yaşam sürdükleri bir ülke var etmek. Bu duygularla yolculuğumuz çok güzel bir yolculuk. Yolumuz açık olsun. Bu zor yolculuğun sonu aydınlık ve güzel olsun. Temennimiz bu" ifadelerini kullandı.

"Barış mesajının bugünkü temsilcileriyiz"

Hasan Tahsin’in attığı ilk kurşunun bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yapan İmamoğlu, ""Hasan Tahsin'in ülkenin kurtuluş mücadelesi için attığı ilk kurşunu biz bugün bir maraton koşusunun ilk fişeği diye tarifleyelim. Allah bu ülkenin her insanını kurşunlardan korusun. Şiddetten korusun, zulümden korusun. Hasan Tahsin o ilk kurşunu sıkarak yaşamına mal olan mücadeleyi başlatarak vermiş olduğu mesaj bu ülke barış ülkesi olsun mesajıydı. Biz de o barış mesajının bugünkü temsilcileriyiz" diye konuştu.

"Kadınlar bizim yol haritamızda en ön sıralarda"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutlayan İmamoğlu, "Kadın varlığının, gücünün, ülkemizin geleceğinde bizim yol haritamızdaki en ön sıralarda duran bir maddemiz. Türkiye'nin geleceğinde eşitlikçi duygularla hiçbir sorun, hiçbir ayrımcılık yaşamayan bir geleceği var ettiğimiz günleri birlikte yaşarız" dedi.

"Yoksa onlara hesap veremem"

Kadın politikalarına da değinen İmamoğlu, yöneticilik anlayışının kadınlara karşı sorumluluk taşıdığını belirterek, "Ben siyaset yaşamımın birçok sahnesinde Allah'ım beni güzel anneme, güzel eşime, güzel kızıma, güzel kız kardeşime mahçup etmesin diyerek çok dua etmişimdir. Onlara mahçup olmamak demek bütün kadınlara mahcup olmayan bir yönetici olmak demektir. Yoksa onlara hesap veremem. İnşallah en güzel kadın politikalarını bu ülkede var edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Cesur bir biçimde yolumuza devam ediyoruz"

İmamoğlu, geride kalan yaklaşık 6,5 yılın her anının zorluklarla dolu olduğunu belirterek, "Şu anda giderek zorlaşıyor. Belki süreç ama bu benim şahsımda vücut bulacaksa da ülkemizde kimin hayatı zor değil ki şu anda? Emeklinin mi kolay? Ya da gazetecinin mi? Ya da iş insanın mı? Ya da fikrini özgürce söylemek isteyenin hayatı kolay mı? Herkesin çok zor bir hayatı var. Öğrencinin hayatı kolay mı? İlkokula giden bir çocuk bile geleceğim ne olacak diye soruyorsa, daha bundan acı bir soru sorulabilir mi bir yöneticiye? İlkokuldaki çocuğun gelecek kaygısının yaşandığı bir başka ülke var mı? Bu kadar umutsuz ve geleceğe bu kadar karamsar bakan bir toplumun yaşadığı bugünlerin sorumlusu olan bir avuç insanın bana yaşatacağı zorlukların açıkçası benim bünyemde, vücudumda, ruhumda saçımın telini bile titretecek kadar gücü yok. Elbette tedbir alacağız. Elbette güçlü bir tedbir konusunda yoğun çalışacağız. Bu tedbirin en büyük güç kaynağı da halkımız. Olabildiğince halkımızı bilgilendireceğiz ve ben Türk toplumunun vicdanına, adaletine, haksızlığa, zulme karşı duruşuna yürekten inanıyorum. Dünyada çok nadir milletlerde böyle bir duruş vardır en güçlü duruşa sahip milletin yüce Türk milleti olduğuna inanıyorum. O duygularla çok cesur bir biçimde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"23 Mart bizim için bir endişe eşiği ne de bir başka tarih"

23 Mart’ta CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini hatırlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"23 Mart'a kadar her şey olabilir. Bazen siyasette şöyle cümle kuranlar var. O zamana kadar kim öle, kim kala? Yani hayat fani zaten. Yarını bile bilmiyoruz ama yaradanın bize güzel bir emri var. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyanın güzelleşmesi için mücadele etmeye yarın ölecekmiş gibi de yaradanın bize sunduğu bu yaşamı en ahlaklı, en güzel bir biçimde yaşamaya kararlı insanlarız bizler. O bakımdan 23 Mart'a kadar şu olacak, bu olacak diye bir bakışımız asla olmaz. Bizim menzilimiz belli. Cumhurbaşkanı adayını CHP belirleyecek. Ben o yolculuğa talibim. O yolculuğa talip olduğumda milyonlarca insanla bu yolculuğu yürümek istiyorum. On milyonlarca insanın desteğini almak istiyorum. Ama günün sonunda yarınlarda o oldu, bu oldu, şu oldu değil. Bu bayrak yarışıdır günün sonunda bugün başımıza musallat olan bu kötü yönetimin gidişidir bizim esas hedefimiz. Bu büyük bir yol arkadaşlığıdır. Yoldaşlıktır. Dava yolculuğudur. Meseleye böyle bakıyoruz. Onun için de ne 23 Mart bizim için bir endişe eşiği ne de bir başka tarih. Allah yolumuzu açık etsin."

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sürece mutlak müdahil olması gerekir"

Suriye’deki çatışmalara da değinen İmamoğlu, "Üzücü bir Suriye gündemi yaşıyoruz. Ne yazık ki Suriye bölgesinde çatışmalar özellikle Lazkiye ve Tartus bölgelerinde çatışma ortamlarının var olma endişesini taşıyarak ilk günden itibaren Suriye'de demokratik her kesimi kapsayan ve gerçekten Suriyeli insanlara ki özellikle bu ülkede yaşayan şu anda var olan mülteci tekrar ülkelerine dönebilecekleri kapsayıcı bir devletin oluşması konusunda uluslararası bir işbirliğinin şart olduğunu defalarca dile getirmiştim. Bugün de aynı duygularımızı ifade ediyoruz. Aksi takdirde Suriye'de çok sıkıntılı gün oluşabilir. Zaten ülkemizin çevresinde oluşan bu ateş topu gibi gündemlerin her birisinde insanlara bu yönüyle hem yol gösterici, hem moral hem ilham kaynağı olan bir ülke olmalıyız. Bu konuda da sıkıntılarımız var ama temelde bugün yaşanan çatışmalarda ve ölen insanların varlığı bizi endişeye sürüklemektedir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sürece mutlak müdahil olması gerekir. Bu sürecin öncelikli olarak en tehlikeli duruma götürdüğü ülkemizdir. Bu farklı sorunlara neden olabilir. Başta yeni mülteci akınları gibi. O bağlamda endişeyle takip ediyoruz. Umarım Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak en doğru biçimde, en doğru şekliyle sürece müdahil oluruz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Karşıyaka'ya gelmesinin ardından burada beraberindeki belediye başkanları, partililerle birlikte Zübeyde Hanım'ın Anıt Mezarı ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı