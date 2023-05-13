İmamoğlu, Esenyurt'ta: “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyıılına Muhteşem Bir Abşlangıç Yapacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta, "Memleketin altını üstüne getirdiler, memleketin ekonomisini batırdılar, cebimizdeki parayı pul ettiler. Fakirlik, yoksulluk, işsizlik, umutsuzluk Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar ne yazık ki insanları ezdi. Buna son vereceğiz ve hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu ayağa kalkış 13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu liderliğinde ve yanındaki Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla birlikte ve tabii ki ve milletimizle birlikte b

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta, "Memleketin altını üstüne getirdiler, memleketin ekonomisini batırdılar, cebimizdeki parayı pul ettiler. Fakirlik, yoksulluk, işsizlik, umutsuzluk Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar ne yazık ki insanları ezdi. Buna son vereceğiz ve hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu ayağa kalkış 13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu liderliğinde ve yanındaki Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla birlikte ve tabii ki ve milletimizle birlikte bir seferberlik dönemiyle milletimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına olan borcumuzu ödeyeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına muhteşem bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını bugün İstanbul'da sürdürüyor. İmamoğlu, ilk olarak Esenyurt’ta vatandaşlarla buluştu. Otobüs üzerinden Esenyurtlulara seslenen İmamoğlu’nun konuşması satır başlarıyla şöyle:

“KİRLİ DİLİ, KÖTÜ BAKIŞI, SOMURTKAN YÜZLÜ BİR DEVLETİN SÜRECİNİ GERİDE BIRAKTIK: Bir insanın kendi evinde olması insana ayrı bir huzur, ayrı bir güven veriyor ve bugün evimdeyim Esenyurt'tayım, Beylikdüzü'ndeyim, Avcılar'dayım, Başakşehir'deyim. Memleketin her köşesini dolaştım. En doğusundan Ağrı'dan, Van'dan Edirne'ye Trabzon'dan Giresun'dan, Sinop'tan Mersin'e, Adana'ya, Alanya'ya hepinize selamlar. Biz bu memleketin insanlarını kucaklaştırmaya, bir arada olmaya, birlikte, dirlikte çok güzel bir geleceğe hep birlikte yürümeye kararlıyız. Çocuklarımıza, çok güzel bir gelecek hazırlıyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize geleceğe dair umudu yüksek bir süreci hazırlıyoruz. Göreceksiniz kirli dili, kötü bakışı, somurtkan yüzlü bir devletin sürecini geride bıraktık. Güçlü, şefkatli, insanlarıyla hasbihal eden, insanı birbirinden ayırt etmeyen herkese eşit davranan bir süreci başlatacağız. Bunun için hak, hukuk, adalet mücadelecisi 13’üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepinize selamını getirdim.

KÖŞEYE SIKIŞTILAR, YİNE SAĞA SOLA SALDIRMAYA BAŞLADILAR: Bunlar yine her zaman yaptıkları gibi köşeye sıkıştılar, baktılar ki seçimi kaybedeceğiz yine başladılar sağa sola saldırmaya, insanları tehdit etmeye, ama neyse, o kötü dili kullanan kişiyi evine yollayacağız. Bir gün kaldı evine yollayacağız. Ha şunu söyleyeyim, evine gidip gene sağı solu tehdit etmeye kalkma. Bak evin patronu hanımlar, sakın evinde de sağı-solu tehdit atmaya kalkma, vallahi kahveye gönderir seni evdeki, onu söyleyeyim. Biz memleketi, barışa ve huzura kavuşturmaya yemin ettik ant içtik bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Gençlere böyle bu konfeksiyoncular kızacak, ceket satışları düşecek. O zaman ben de sizden söz almak istiyorum. Yarının kombini belli oldu. Bütün hanımefendiler de dahil bunu yapabilirler, kolları kıvrılmış bir gömlekle sandıkların başında okulların önünde canım Türk bayraklarıyla caddelerde, sokaklarda, memleketi, demokrasi şölenine dönüştürmeye hazır mıyız? Halk ne derse o. "Ben bilirim, ben her şeyin doğrusunu bilirim" diyen akıl, "Ben" dönemi bitecek, "Biz" dönemi başlayacak. Birlikte konuşup birlikte karar alacağız. Güçlü bir ittifakımız var, çok güçlü bir ittifakımız var. Öncelikle içinde altı siyasi parti ve kadroları var. Ama daha önemlisi, içinde milletin evlatları var, sizler varsınız. Sizlerle birlikte bu süreci başaracağız.

'BEN" DİYEN GİDECEK "BİZ" DİYEN GELECEK: Memleketin altını üstüne getirdiler, memleketin ekonomisini batırdılar, cebimizdeki parayı pul ettiler. Fakirlik, yoksulluk, işsizlik, umutsuzluk Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar ne yazık ki insanları ezdi. Buna son vereceğiz ve hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu ayağa kalkış 13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu liderliğinde ve yanındaki cumhurbaşkanı yardımcılarıyla birlikte ve tabii ki ve milletimizle birlikte bir seferberlik dönemiyle milletimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına olan borcumuzu ödeyeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına muhteşem bir başlangıç yapacağız. Dün Samsun'daydık muhteşemdi. Erken bir 19 Mayıs kutlaması yaptık. Gençliğin enerjisini aldık, dün yine Ankara'daydık, Tandoğan'daydık. Orada erken bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptık. Yarın Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek güçlü bir demokrasi bayramı ilan edeceğiz. Ben diyen gidecek biz diyen gelecek. Bugün itibariyle 24 saat kaldı. Madem gençlik sayfasını açtınız bu pırlanta gibi gençlerimize, kızlarımıza, delikanlılarımıza, bir çift sözüm var. Bu seçim, sizin önünüzdeki 25 yılın 30 yılın düzeninin rejiminin sisteminin seçimidir. Hayatınızın en önemli kararlarından birini vereceksiniz. Yarın öbür gün yaparım demeyin. Bugünün işini yarına bırakmadan mutlaka ve mutlaka kararınızı Millet İttifakından yana mutlaka Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanın.

BU OY, HER ŞEYİ BİR SARAYA, BİR KİŞİNİN AKLINA SIKIŞTIRAN BİR SİSTEME GÜLE GÜLE SEÇİMİ: Ben büyüklere hanımefendilere, beyefendilere tavsiyede bulunacağım. Bu oy kimsenin siyasi alışkanlıklarının oyu değil, bu oy bir pati seçiminin oyu değil, bu oy, "O gitsin, bu gelsin oyu" değil, bu oy bir sistemi her şeyi bir saraya sıkıştıran, her şeyi bir kişinin aklına sıkıştıran bir sisteme güle güle seçimi. Bu seçim, sadece ve sadece geçmişten bu yana gelen siyasi alışkanlıklarınızın seçimi de değil, doğruya doğru yanlışa yanlış deme seçimi. Bu seçim birkaç hafta onu bunu terörist ilan edip kendi koltuğunu korumaya çalışanlara güle güle deme seçimi. Bu seçim, evinizde çocuğunuz torununuzun geleceğine karar verme seçimi. Çocuklarınızın sesinin kısılması ya da kısılmaması, çocuklarınızın özgürlüklerinin zapt edilmesi ya da serbest bırakılması seçimi. Çocuklarınızın özgürce okullarında üniversitelerinde okuması ya da okuyamaması seçimi. Çocuklarınızın yurt dışında hayaller kurması ya da bu memlekette hayaller kurması seçimi. Sevgili büyükler, size tavsiyem bir de çocuklarınıza fikirlerinizi sorun. Onların 25 yılını 30 yılını tercihini yapacaksınız. Çocuklarınızın geleceğini bu milletin 86 milyon insanın barışının huzurunun korunması ve teminatı olması için Millet İttifakı'na Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verin.

BU İKTİDAR, KENDİNDEN OLMAYANI EZMEYE, ÜSTÜNE BASMAYA ÇALIŞTI: Sevgili Esenyurtlular, sevgili Beylikdüzülüler, Avcılar, Büyükçekmece ve yakın çevredeki bütün ilçelerin güzel insanları sizlere şunu söyleyeyim. Bu iktidar kendinden olmayanı ezmeye, üstüne basmaya çalıştı ve devletin kurumlarını yok saydı. Devletin kurumlarını partizanlaştırmak, kendi partisinin mülkü haline getirmek istediler. İBB ya da işte Esenyurt Belediye Başkanı arkadaşımın yönetici olduğu Esenyurt Belediyesi. Başka partide ise zulmet işini engelle vesaire ama biz yılmadık. Onları yapamadıklarını yaptık hep birlikte. Bakın yakıtta bu meydana Esenyurt'a metro gelecek onlar başlayamadı, biz başladık. Beylikdüzü metrosunu iki senedir Cumhurbaşkanlığı yatırım dairesi engelliyor. 15 Mayıs'ta onu evine yollayacağız Kılıçdaroğlu Çankaya'ya oturacak, iznini alacağız, Beylikdüzü'ne de metroyu getireceğiz. Siz bunların dört yılda bizi engellemelerine rağmen yaptıklarımızı bir düşünün, bir de iktidar olduğumuzda bu memleketin ki onlar gibi yapmayacağız. Bütün kurumları kucaklayacağız, siyasi parti vesaire bakmaksızın her makama hakkını ve değerini vereceğiz. Size söz, bu memleketi ayağa kaldıracağız, kalkındıracağız. Size söz onlarıyla yaptıklarına son vererek devletin kurumlarında hangi partizan akıl varsa söküp atacağız. Eş, dost, akraba dönemini bitireceğiz. Liyakatle size sevgili gençler, yeni ufuklar, yeni hedefler açacağız. Mülakatı çöpe atacağız liyakatle sizlere hak ettiğiniz makamlara getireceğiz.

BU DÖNEMİN SONA ERMESİNE BİR GÜN KALDI: Dolayısıyla işte yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin kahramanları siz değerli milletimiz olacak, siz değerli vatandaşlarımız olacak. Bu dönemin sona ermesine bir gün kaldı. Yarın, büyük bir görevimiz var. Sandıklara sahip çıkacağız. Sandıklarda görev alacağız milletim, ben eminim benim sandıkta görev alan devlet memurum, ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları, Yüksek Seçim Kurulları, güvenlik görevlilerimiz onlar milletine layık işler yapacaklar. Onlar milletin namusuna sahip çıkacaklar. Benim kamu görevlilerim, hakkını verecek. Çünkü onlar biliyor bir kişinin gönlü değil, milletin gönlüne girmek esastır. Dolayısıyla, bütün, bütün milletçe, kamu görevlisinden, vatandaşına, çocuktan gence, canım bayraklarımızla ay yıldızlı bayraklarımızla yarın marşlar söyleyeceğiz, halaylar çekeceğiz, horonlar tepeceğiz, Demokrasi bayramı yapacağız.

BİR AVUÇ İNSANIN DÖNEMİ BİTTİ, BİZ ONU 2019'DA SANDIĞA GÖMDÜK: Bunlar iki gündür milleti tehdit etmeye çalışıyorlar. Bunlar, zannediyorlar ki kendilerini kazananlar kulübü, kazananlar kulübü artık millet. Sizin, bir avuç insanın dönemi bitti. Biz onu 2019’da sandığa gömdük. Atı alan Üsküdar’ı geçmiş, hadi orada at da bizi Üsküdar da bizim. Yarına hazır mıyız, coşkuya hazır mıyız, Milletin kazandığı geceye hazır mıyız, sandıkta göreve hazır mıyız? Yüzümüz hep gülsün, kimseye kızmak yok. Gönlünüzü rahat tutun, ferah tutun, kararlı olun. Başka hiçbir şeye gerek, Milletin iktidarı geliyor. Sevgili Esenyurtlular, birazdan Gaziosmanpaşa'ya gideceğim. Sonra Pendik'e, oradan da Büyükçekmece'deki sahildeki şölene uğrayacağım ve Allah'ın izniyle 80’ni aşan yerde milletimle buluşmanın onurunu yaşıyorum. Allah güç kuvvet versin. Göreceksiniz bu memleketin her yerinde özellikle İstanbul'da 15 Mayıs'tan sonra her yere hizmet için koşa koşa coşa coşa gideceğim. Hedefi olanlar memlekete hizmete karar verenler asla yorulmaz, yorulmayacağız. İşimiz var, vakit kaybetmeyeceğiz. Dolayısıyla sevgili hemşerilerim, güzel insanlar, her şey çok güzel olacak.”

Anka Haber Ajansı