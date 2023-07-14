İmamoğlu, "İktidariçindeğişim.org" Sitesini Bir Haftada 600 Binden Fazla Kişinin Ziyaret Ettiğini Açıkladı

İmamoğlu, "İktidariçindeğişim.org" Sitesini Bir Haftada 600 Binden Fazla Kişinin Ziyaret Ettiğini Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP içinde başlattığı değişim hareketinin ilk adımı olarak açtıkları “iktidaricindegisim.org” adresli internet sitesini bir haftada 600 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini, 90 bine yakın kişinin ise görüş ve önerilerde bulunduğunu açıkladı. İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında siteye ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, "Güçlü sesinizi duyduk" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP içinde başlattığı değişim hareketinin ilk adımı olarak açtıkları “iktidaricindegisim.org” adresli internet sitesini bir haftada 600 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini, 90 bine yakın kişinin ise görüş ve önerilerde bulunduğunu açıkladı. İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında siteye ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, "Güçlü sesinizi duyduk" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından CHP’ye değişim çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından “iktidaricindegisim.org” internet sitesi açılarak görüş ve öneriler alınmaya başlanmıştı.

Twitter hesabından "Güçlü Sesinizi Duyduk" başlığıyla bir paylaşım yapan İmamoğlu, “Güçlü sesinizi duyduk. Çağrımıza uyarak sadece bir haftada ‘İktidar İçin Değişim" sayfamızı ziyaret eden 600 binden fazla vatandaşımız ile görüş ve öneri ileten 90 bine yakın vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anka Haber Ajansı

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