İmamoğlu, Ön Seçim Çalışmaları İçin Adana'da... "Ön Seçim Kararı Bir Demokrasi Devrimidir"

CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçim çalışmaları için Adana'ya geldi. İmamoğlu, "1 milyon 750 bine ulaşan üye yapımız 200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak partimize üye oldu. Hem de bu baskıcı ortamda hem de insanların korkutulmaya çalışıldığı bu ortamda. 23 Mart'ta tek bir fire bile vermeden hep birlikte ayağa kalkmalıyız. Hep birlikte millet burada demeliyiz. Ön seçim kararı bir demokrasi devrimidir" dedi.

Haber: İleyda ÖZMEN / Kamera: Dursun ALKAYA

(ADANA) - CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçim çalışmaları için Adana'ya geldi. İmamoğlu, "1 milyon 750 bine ulaşan üye yapımız 200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak partimize üye oldu. Hem de bu baskıcı ortamda hem de insanların korkutulmaya çalışıldığı bu ortamda. 23 Mart'ta tek bir fire bile vermeden hep birlikte ayağa kalkmalıyız. Hep birlikte millet burada demeliyiz. Ön seçim kararı bir demokrasi devrimidir" dedi.

CHP'nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “maraton” olarak nitelediği yolculuğunu, dün İzmir’den başlatmıştı. İzmir’den Kayseri’ye geçen İmamoğlu, bugün de Adana'ya geldi.

İzmir ve Kayseri'nin ardından Adana'da da vatandaşların, "Ceketini çıkart" sloganları atması üzerine ceketini çıkaran İmamoğlu, kollarını sıvayarak konuştu. İmamoğlu özetle şunları söyledi:

"Sevgili yol arkadaşlarım, görüyorsunuz işimiz çok. Devre alacağımız sıkıntı çok. Bunların her birisi bizler için önemli. Bu bozuk düzeni değiştirmek için milletimizi birleştirmek ve özellikle tahribata uğrayan devlet yapısını yeniden inşa etmek için Türkiye'yi hakettiği refah seviyesine ulaştırmak için biz işte tam da buradan, Adana'dan, Çukurova'nın göbeğinden memleketimiz için, bereketin timsali olan buradan uzun ve zahmetli bir yola çıkıyoruz. Bu yolculuğa hazır mıyız? İki yıl önce CuHP'nin Türkiye'nin değişeceğini inanıyorum demiştim. Çünkü CHP değişirse Türkiye de değişir demiştim. 2023 yılında genel seçimde başarılı olamadık, çok üzüldük, yıkıldık ama 2023 kurultayında hemen silkelendik ve ayağa kalktık. Hep birlikte 31 Mart 2024'ten bu yana Türkiye'nin birinci partisiyiz. Teşekkürler CHP'liler.

"Bu ülkeyi israftan arındıracağız"

Şimdi sıra Türkiye'yi değiştirmekte. 23 Mart'ta ne yapacağız? Önce biz CHPliler olarak ayağa kalkacağız. Hep birlikte yola koyulacağız. Sonra milletimizin değişim umudu dalga dalga büyüyecek ve iktidar olacağız. Bu ülkeyi israftan arındıracağız. Bu ülkeyi ekonomik krizden kurtaracağız. Bu ülkenin derin yoksulluktan, toplumsal çürümeden kurtaracağız. Eğitim, adalet, sağlık, yargı ve özellikle güvenlik sistemlerinin çöküşüne sessiz kalmayacağız. Milletimizin CHPli belediyelerde gördüğü şeffaf ahlaklı yönetim anlayışını hep birlikte ülke yönetiminde hakim kılmalıyız. Kadınları, çocukları, yaşlıları, gençleri, emekçileri işçileri umutla geleceğe bakacakları bir ülke olacağız. CHP'nin bu yolculuğu kutsal bir yolculuktur. Sloganımız ne olacak biliyor musunuz? CHP başaracak Türkiye kazanacak. Herkese bunu anlatacağız.

"Ön seçim kararı bir demokrasi devrimidir"

1 milyon 750 bine ulaşan üye yapımız 200 bine yakın insan son birkaç haftada koşarak partimize üye oldu. Hem de bu baskıcı ortamda hem de insanların korkutulmaya çalışıldığı bu ortamda. O cesur yüreklere buradan teşekkür ediyorum. Aramızda hoş geldiniz diyorum. 23 Mart'ta tek bir fire bile vermeden hep birlikte ayağa kalkmalıyız. Hep birlikte millet burada demeliyiz. Ön seçim kararı bir demokrasi devrimidir. Bu demokrasi devrimine imza atan başta Sayın Genel Başkanımıza partimizin merkez yönetimine benim bu yolculuğuma destek olan bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili grubumuza hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Böylesi bir demokrasi devrimini önümüze koydular."

"2014'ten beri yaşadıklarım roman olur"

Ekrem İmamoğlu, süreçte belediye başkanlarına, kendilerine yönelik uygulamalara tepki göstererek, şöyle devam etti:

"Kumpaslarla, entrikalarla, fitne ile fesatla kurdukları oyunları size söz veriyorum başlarına yıkacağım. Millet haklının yanındadır. Haksızlığa uğrayanın yanındadır. 2014'ten beri yaşadıklarım roman olur. Her arkadaşım vardır. Ama özellikle İstanbul'a o seçim zaferini milletin seçim zaferini yaşadıktan sonra her günümüz saldırılarla geçti. Buradan söylüyorum; Ey ilgil şahıs. O kendini çok iyi biliyor. Bak ben senin dediğin gibi şantaj montaj demiyorum. Benim arkadaşlarım en ufak bir haksızlığa veya hukuksuzluğa karşmışsa gelin bütün dosyaları açın. Bütün bilgileri paylaşın kamuoyuyla. Milletimiz görsün hodri meydan. Ama öyle uydurma gizli tanık beyanları o geçmiteki FETÖ terör örgütünün muameleleri gibi hareket etmeyin. Mertçe hakka hukuka uygun olarak yapın. Senin savcıların sorsun benim arkadaşlarım yanıtlasın. Canlı yayında bu millete izletmeye var mısın? Var mı yüreğin? Var mı cesaretin? Ufacık da olsa vicdan kırıntın varsa bu meydan okumaya yanıt verirsin."

(BİTTİ)

Anka Haber Ajansı