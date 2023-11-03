İmamoğlu: "Sayın Karayalçın Ve Sayın Çetin İle Buluşarak Kurultay Ve Divan Deneyimlerini Dinledim"

İmamoğlu: "Sayın Karayalçın Ve Sayın Çetin İle Buluşarak Kurultay Ve Divan Deneyimlerini Dinledim"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile yarın yapılacak CHP kurultayı öncesinde Ankara'da bir araya geldi. İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanları Sayın Murat Karayalçın ve Sayın Hikmet Çetin ile buluşarak kurultay ve divan deneyimlerini dinledim" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile yarın yapılacak CHP kurultayı öncesinde Ankara'da bir araya geldi. İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanları Sayın Murat Karayalçın ve Sayın Hikmet Çetin ile buluşarak kurultay ve divan deneyimlerini dinledim" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın toplanacak kurultay öncesinde, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Ankara'da bir araya geldi.

İmamoğlu, görüşmede çekilmiş fotoğrafı; X (Twitter) hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eski Genel Başkanları Sayın Murat Karayalçın ve Sayın Hikmet Çetin ile buluşarak kurultay ve divan deneyimlerini dinledim" notuyla paylaştı.

Anka Haber Ajansı

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