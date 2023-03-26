İmamoğlu : "Ülkemize Büyük Bir Değişimi Birlikte Sağlayacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi’nin İstanbul’da düzenlediği iftar programında konuştu. İmamoğlu, "Önümüzdeki süreç hepimiz bir fırsat olacaktır. Önemli bir geleceği hep birlikte tasarlayacağız. İnşallah ülkemize büyük bir değişimi birlikte sağlayacağız. Bir avuç insanın değil, milletin aklıyla yeni bir dönemi hep birlikte başlatmanın gururunu yaşayacağız" dedi.

HABER: EDDA SÖNMEZ KAMERA: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi’nin İstanbul’da düzenlediği iftar programında konuştu. İmamoğlu, "Önümüzdeki süreç hepimiz bir fırsat olacaktır. Önemli bir geleceği hep birlikte tasarlayacağız. İnşallah ülkemize büyük bir değişimi birlikte sağlayacağız. Bir avuç insanın değil, milletin aklıyla yeni bir dönemi hep birlikte başlatmanın gururunu yaşayacağız" dedi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın Büyük İstanbul İftarı'nda Millet İttifakı liderleri bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin programa katıldı.

İftarın ardından İmamoğlu şöyle konuştu:

"HANGİ HATALAR, HANGİ İHMALLER BİZİ BUGÜNE GETİRDİ: İnşallah hep birlikte öncelikle depremzede yurttaşlarımızın yaşam koşullarını hızla normalleştiririz. Barınma, geçinme, eğitim, sağlık, kültür gibi bütün ihtiyaçlarını hep birlikte karşılanmasını sağlarız. Bunları yaparken bir yandan da yaşadıklarımızdan ders çıkartmakla birlikte bundan sonraki böyle felaketlere yol açmayacak önlemleri inşallah hep birlikte alırız. Bununla da mükellefiz. Yönetici olarak, vatandaş olarak hep birlikte bu felaketi neden yaşadığımızı dürüstçe analiz etmek zorundayız. Hangi hatalar, hangi ihmaller bizi bugüne getirdi? İnşallah hepimiz için önümüzdeki süreç bir fırsat olacaktır. Önemli bir süreci hep birlikte tasarlayacağız. İnşallah hep birlikte ülkemize ve milletimize büyük bir değişimi hep birlikte sağlayacağız ve yaşatacağız. Bir avuç insanın aklıyla değil milletin aklıyla yeni bir dönemi hep birlikte başlatmanın gururunu yaşayacağız.

TEVAZUDA, SORUMLULUKTA, ADALETTE BULUŞMAYI TEMENNİ EDİYORUM: Biz ülkemizin 86 milyon insanının aklıyla, yüreğiyle, vicdanıyla hareket ettiği bir dönemi yaşamanın temennisi içerisindeyiz. Bu Ramazan ayında ifade edelim ki kibrin, gururun, israfın hiçbir zaman hiçbir yerde olmamasını diliyoruz. Tevazuda, sorumlulukta ve adalette buluşmayı temenni ediyorum. Yalnızca bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan, bizim gibi yaşayanlarla değil bizler ne kadar farklı olursa olsun bu memleketin her insanıyla buluşmanın önemli bir karakter olduğunu düşünüyoruz. Siyaset dediğimiz şey toplumdaki en geniş uzlaşmayı, en büyük buluşmayı hedefliyorsa değerlidir. Yöneticilik, farklı akılları, farklı gönüllerin en geniş ortak paydasını bulma becerisidir. Ayrımcılıktan, israftan uzaklaşan, soframıza bütçemizin ve ülkemizin bereketinin taşındığı günleri temenni ediyoruz.

SİYASET DEDİĞİMİZ ŞEY EN GENİŞ UZLAŞMAYI, BULUŞMAYI HEDEFLİYORSA DEĞERLİDİR: Yalnızca bizim gibi inanan, yaşayanlarla değil bizden ne kadar farklı olursa olsun, bu memleketin her insanıyla buluşmanın önemli bir karakter olduğunu düşünüyoruz. İnsan olmak bunu gerektirir. Siyaset dediğimiz şey toplumdaki en geniş uzlaşmayı, buluşmayı hedefliyorsa değerlidir. Yöneticilik farklı akılların, farklı gönüllerin en geniş ortak paydasını bulma becerisidir. Bu bakış açısıyla hareket etmenin temennisini bulunmanın en güzel anı Ramazan ayında iftar sofrasıdır diye düşünüyorum. Ayrımcılıktan, israftan, ifrattan uzaklaşan soframıza bütçemizin ve ülkemizin bereketinin taşındığı günleri temenni ediyoruz.

AYRIMCILIKTAN, İSRAFTAN, İFRATTAN UZAKLAŞAN SOFRAMIZA, BÜTÇEMİZİN VE ÜLKEMİZİN BEREKETİNİN TAŞINDIĞI GÜNLERİ TEMENNİ EDİYORUZ : Yöneticilik farklı akılları, farklı gönüllerin en geniş ortak paydasını bulma becerisidir. İşte bakış açısıyla hareket etmenin temennisini bulunmanın en güzel anı belki de ramazan ayında iftar sofrasıdır diye düşünüyorum. Ayrımcılıktan, israftan, ifrattan uzaklaşan soframıza, bütçemizin ve ülkemizin bereketinin taşındığı günleri temenni ediyoruz. Merhametin, kalp zenginliğinin ayı Ramazan'ın ruhumuza sevgi, sabır ve hoşgörü doldurması temennisiyle bu anlamlı iftar sofrasını bizlere yaşatan ve bu güzel hisleri bizimle birlikte yaşamayı sağlayan başta değerli genel başkanımız ve önceki dönem Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, saygıdeğer eşi ve Gelecek Partisi il başkanı ve İstanbul teşkilatına yürekten teşekkür ediyor, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum."

Anka Haber Ajansı