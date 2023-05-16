İmamoğlu Ve Yavaş’tan Ortak Mesaj: “Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi İçin Sıkı Bir Çalışmaya Başlıyoruz”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la bir araya geldi. İmamoğlu ve Yavaş, “28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la bir araya geldi. İmamoğlu ve Yavaş, “28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz” mesajını paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna yönelik çalışmalar için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la bugün CHP Genel Merkezi’nde bir toplantı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, toplantıdan bir fotoğraf karesini Twitter hesabında paylaştı ve “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz” dedi.

Mansur Yavaş da sosyal medya hesabında başka bir kareyi, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Ekrem İmamoğlu ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz” mesajıyla paylaştı.

Anka Haber Ajansı