İmamoğlu’dan Avrupa Komisyonu’na Teşekkür: Demokrasi Seçici Olamaz; Tam, Gerçek Ve Sarsılmaz Olmalıdır

İmamoğlu’dan Avrupa Komisyonu’na Teşekkür: Demokrasi Seçici Olamaz; Tam, Gerçek Ve Sarsılmaz Olmalıdır

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna tepki olarak Antalya Diplomasi Forumu’na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesini iptal eden Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos’a, İmamoğlu’dan teşekkür mesajı geldi. İmamoğlu teşekkür mesajında ’’Demokrasi seçici olamaz; tam, gerçek ve sarsılmaz olmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna tepki olarak Antalya Diplomasi Forumu’na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesini iptal eden Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos’a teşekkür etti. İmamoğlu teşekkür mesajında "Demokrasi seçici olamaz; tam, gerçek ve sarsılmaz olmalıdır" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, tutukluğuna tepki olarak Antalya Diplomasi Forumu’na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesini iptal eden Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos’a ve Eurocities Başkanı Dario Nardella'ya teşekkür etti. İmamoğlu sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yayımladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

’’Silivri Cezaevi'nden: Avrupa'ya ve Türkiye'ye Bir Mesaj

Türkiye'nin demokrasiye giden yolu test ediliyor, ancak halkın iradesi kırılmadı.

Bugün, Avrupa Parlamentosu konuştu. Siyasi yelpazeden gelen sesler, Türkiye'de demokrasiyi, insan haklarını ve hukuk devletini savunmak için birleşti.

Avrupa Konseyi üyesi ve AB'ye katılım sürecindeki bir ülke olarak, ülkemiz taahhütlerine saygı göstermelidir. Demokrasi seçici olamaz— ne menüden seçme ne de Türk usülü olur (Fransızca deyim: ne à la carte, ne de à la turca.) Demokrasi tam, gerçek ve sarsılmaz olmalıdır.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos’a ve Avrupa Parlamentosu'ndaki diğer üyelerle birlikte değerli dostum (Eurocities Başkanı) Dario Nardella'ya, davamıza gösterdikleri dayanışma ve daha parlak bir gelecek için ayağa kalkan milyonlarca gencin cesaretini kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Sizin direnciniz ve umudunuz, benim gücüm.

Türkiye'nin geleceği, barış, adalet ve özgürlük için çaba gösterenlerin olacaktır. Ve ben buradayım, tüm kalbimle, yanınızdayım.’’

Anka Haber Ajansı

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