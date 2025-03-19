İmamoğlu’na Gözaltı… Chp Malatya İl Binasında Yoğunluk Yaşanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya il binasında yoğunluk yaşanıyor. Partiye yeni üye olan Alişan Aksüt, “Yarın öleceğimi bilsem dahi İmamoğlu için oy kullanacağım” dedi.

(MALATYA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya il binasında yoğunluk yaşanıyor. Partiye yeni üye olan Alişan Aksüt, "Yarın öleceğimi bilsem dahi İmamoğlu için oy kullanacağım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gözaltına alınmasının ardından, Malatya'da parti üyeleri, sabah saatlerinden itibaren CHP il binasında toplandı.

CHP Malatya İl Yöneticisi Avukat Murat Tursun, "Halkın iradesine konulan bu hukuk ipoteğinin tamamen karşısındayız. Süreci yakından takip ediyoruz. Tüm illerde gerekli eylemleri ve tepkiyi göstereceğiz. Gördüğünüz üzere, burada da geniş bir katılım var. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarını binalarına davet ediyoruz. Hep beraber bu yapılan hukuksuzluğa, demokrasiye yapılan bu darbeye karşı sahada olacağız. Hep beraber İstanbul Belediye Başkanımızın, Cumhurbaşkanı aday adayımızın yanında olacağız" dedi.

Partili Cuma Ekici de parti yönetimini toplayarak, hukuki mücadeleyi devam ettireceklerini belirterek, meydanlara, alanlara da çıkacarak mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti. Ekici, "Hiç kimseden korkmuyoruz. Yapacakları ne varsa yapsınlar" diye konuştu.

"Biz bugün ayakta durmayacaksak, yarın hiç durmayacağız demektir"

CHP Üyesi Yurdaer Karadağ, "Bugün ayakta durmayacaksak, yarın hiç durmayacağız demektir" dedi.

Partiye yeni üye olmak için gelen Alişan Aksüt ise "Partiye üye olmak, sadece İmamoğlu için oy kullanmak için geldim. İsmim başka bir partiye kaydedilmiş, nereye kaydedildiğimi bilmiyorum. Yeniden kayıt yaptılar. Bir gün ölümüm de olsa dahi İmamoğlu için oy kullanacağım, yarın öleceğimi bilsem dahi İmamoğlu için oy kullanacağım" şeklinde konuştu.

Parti il yönetiminden Veli Doğan da "Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasiden uzaklaştırılamaz. Bu durumun yurt dışındaki izahı da oldukça güçleşecektir. Bir günde ekonomide yüzde 5 gibi bir devalüasyon yaratan bir uygulamanın son bulmasını istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Anka Haber Ajansı