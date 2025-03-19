İmamoğlu’na Gözaltı… Dem Parti Heyeti, Chp Genel Merkezini Ziyaret Etti

DEM Parti milletvekilleri ve MYK üyelerinden oluşan heyet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent uzlaşının meşru olduğu belirtilerek “Kent uzlaşısı halkın kendi kenti üzerinde söz kurmasını öngören yasal ve meşru bir modeldir. Buradan bir suç üretmek, demokratik siyaset alanını kriminalize etmektir. Bu hukuksuz gözaltılara derhal son verilmelidir” denildi.

(ANKARA) - DEM Parti milletvekilleri ve MYK üyelerinden oluşan heyet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent uzlaşısının meşru olduğu vurgulanarak, "Kent uzlaşısı halkın kendi kenti üzerinde söz kurmasını öngören yasal ve meşru bir modeldir. Buradan bir suç üretmek, demokratik siyaset alanını kriminalize etmektir. Bu hukuksuz gözaltılara derhal son verilmelidir" denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ile Mahfuz Güleryüz, Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve milletvekillerinden oluşan heyet, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ile Gül Çiftci, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'yı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

“Kent uzlaşısı meşrudur, bu demokratik modelden suç üretilemez. DEM Parti heyeti olarak milletvekillerimiz ve MYK üyelerimizle birlikte CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ettik. Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltına alınması halk iradesini bir kez daha yok saymaktır. Kent uzlaşısı halkın kendi kenti üzerinde söz kurmasını öngören yasal ve meşru bir modeldir. Buradan bir suç üretmek, demokratik siyaset alanını kriminalize etmektir. Bu hukuksuz gözaltılara derhal son verilmelidir.”

Anka Haber Ajansı