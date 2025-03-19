İmamoğlu’na Gözaltı… Dem Parti Heyeti, Chp Genel Merkezini Ziyaret Etti

İmamoğlu’na Gözaltı… Dem Parti Heyeti, Chp Genel Merkezini Ziyaret Etti

DEM Parti milletvekilleri ve MYK üyelerinden oluşan heyet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent uzlaşının meşru olduğu belirtilerek “Kent uzlaşısı halkın kendi kenti üzerinde söz kurmasını öngören yasal ve meşru bir modeldir. Buradan bir suç üretmek, demokratik siyaset alanını kriminalize etmektir. Bu hukuksuz gözaltılara derhal son verilmelidir” denildi.

(ANKARA) - DEM Parti milletvekilleri ve MYK üyelerinden oluşan heyet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent uzlaşısının meşru olduğu vurgulanarak, "Kent uzlaşısı halkın kendi kenti üzerinde söz kurmasını öngören yasal ve meşru bir modeldir. Buradan bir suç üretmek, demokratik siyaset alanını kriminalize etmektir. Bu hukuksuz gözaltılara derhal son verilmelidir" denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ile Mahfuz Güleryüz, Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve milletvekillerinden oluşan heyet, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ile Gül Çiftci, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'yı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

“Kent uzlaşısı meşrudur, bu demokratik modelden suç üretilemez. DEM Parti heyeti olarak milletvekillerimiz ve MYK üyelerimizle birlikte CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ettik. Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltına alınması halk iradesini bir kez daha yok saymaktır. Kent uzlaşısı halkın kendi kenti üzerinde söz kurmasını öngören yasal ve meşru bir modeldir. Buradan bir suç üretmek, demokratik siyaset alanını kriminalize etmektir. Bu hukuksuz gözaltılara derhal son verilmelidir.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Yönetimi Milletvekilleriyle Toplandı... Eylemler Artarak Devam Edecek
Chp Yönetimi Milletvekilleriyle Toplandı... Eylemler Artarak Devam Edecek
Chp'den Yurt Çapında Protesto... Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Yönelik Artvin'de Tepkiler Sürüyor
Chp'den Yurt Çapında Protesto... Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Yönelik Artvin'de Tepkiler Sürüyor
Chp'den Yurt Çapında Protesto... Chp’liler Bilecik’ten Seslendi: “Bu, Millete Topyekun Bir Saldırıdır”
Chp'den Yurt Çapında Protesto... Chp’liler Bilecik’ten Seslendi: “Bu, Millete Topyekun Bir Saldırıdır”
Chp'den Yurt Çapında Protesto... Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ: "Milletin Yerine Karar Vermek Darbedir"
Chp'den Yurt Çapında Protesto... Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ: "Milletin Yerine Karar Vermek Darbedir"
Chp'den Yurt Çapında Protesto... Edirne Belediye Başkanı Akın: “Mücadeleden Asla Vazgeçmeyeceğiz”
Chp'den Yurt Çapında Protesto... Edirne Belediye Başkanı Akın: “Mücadeleden Asla Vazgeçmeyeceğiz”
Chp'den Yurt Çapında Protesto... Chp Mersin İl Binası Önünde Eylem
Chp'den Yurt Çapında Protesto... Chp Mersin İl Binası Önünde Eylem
Chp'den Yurt Çapında Protesto... Chp Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer "Bu Millete Topyekûn Bir Saldırıdır"
Chp'den Yurt Çapında Protesto... Chp Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer "Bu Millete Topyekûn Bir Saldırıdır"