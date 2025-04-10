İmamoğlu’na Özgürlük Ve Erken Seçim İçin İmza Kampanyası...

İmamoğlu’na Özgürlük Ve Erken Seçim İçin İmza Kampanyası...

CHP Ardahan İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyası devam ediyor.

Haber: Özkan KARAKAYA

(ARDAHAN) - CHP Ardahan İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyası devam ediyor.

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Perşembe Pazarı'nda gerçekleştirilen kampanya standında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor durumu ve kampanyanın önemini vurguladı. Taştan, şunları kaydetti:

''10 Nisan Perşembe Pazarı'ndayız, adayım yanımda, sandığım önümde, Ekrem İmamoğlu’na imza kampanyamıza devam ediyoruz. Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Adaletin, hukukun olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Genel Başkanımızın da dediği gibi bir cunta var, o cunta tarafından darbe yapılıyor. 19 Mart’ta yapılan darbe girişimini halkımız, Saraçhane’de bertaraf etti. Şimdi Türkiye’yi ayağa kaldırmak için, belediye başkanlarımızı cezaevinden çıkarmak için mücadelemize devam ediyoruz. Onlar içeriden çıkıncaya kadar durmak yok. Meydanlarda olacağız, mitinglerde olacağız, alanlarda olacağız. İmza kampanyasını 30 milyonla yeneceğiz. Buna inanıyoruz, bu azimdeyiz, bu kararlıktayız. Bu kötü gidişe dur diyeceğiz."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp’li Ertuğrul’dan Ulaştırma Bakanlığı’na “Filyos Limanı” Tepkisi
Chp’li Ertuğrul’dan Ulaştırma Bakanlığı’na “Filyos Limanı” Tepkisi
Burhaniye'de, Tutuklu Gençler İçin Özgürlük Eylemi Gerçekleştirildi
Burhaniye'de, Tutuklu Gençler İçin Özgürlük Eylemi Gerçekleştirildi
Timur Soykan Ve Murat Ağırel’e Gözaltı... Kemal Kılıçdaroğlu: “Hakikatin Ve Halkın Sesi Asla Susturulamaz”
Timur Soykan Ve Murat Ağırel’e Gözaltı... Kemal Kılıçdaroğlu: “Hakikatin Ve Halkın Sesi Asla Susturulamaz”
13 Yıl Aradan Sonra İlk Temas... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyeti'ni, Cumhurbaşkanlığı'nda Kabul Etti
13 Yıl Aradan Sonra İlk Temas... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyeti'ni, Cumhurbaşkanlığı'nda Kabul Etti
Ali Öztunç: "Depremin Üzerinden 777 Gün Geçti... Sıkıntılar Maalesef İlk Günkü Gibi Devam Ediyor"
Ali Öztunç: "Depremin Üzerinden 777 Gün Geçti... Sıkıntılar Maalesef İlk Günkü Gibi Devam Ediyor"
Chp Mersin Milletvekili Gülcan Kış: "Gençliğe Umut Değil, Korku Vaadediyorlar"
Chp Mersin Milletvekili Gülcan Kış: "Gençliğe Umut Değil, Korku Vaadediyorlar"
Akpm’de Konuşan Chp’li Bankoğlu: Mesele Sadece İmamoğlu Değil; Geleceğimize Sahip Çıkmak
Akpm’de Konuşan Chp’li Bankoğlu: Mesele Sadece İmamoğlu Değil; Geleceğimize Sahip Çıkmak