İmamoğlu'ndan, Akşener'in Sözlerine Yanıt: "her Şey Çok Güzel Olacak”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Aday göstermek istediğimiz arkadaşlar yeteri kadar özverili davranamadılar. Ateşten gömleği giydiremedik” açıklamasıyla ilgili “Her şey çok güzel olacak” dedi. Meral Akşener ile her zaman görüştüklerini belirten İmamoğlu, yerel seçimlere yönelik "Aday mısınız" sorusu üzerine de “Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Adayın 'Adayım' demesi hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi a

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Aday göstermek istediğimiz arkadaşlar yeteri kadar özverili davranamadılar. Ateşten gömleği giydiremedik” açıklamasıyla ilgili “Her şey çok güzel olacak” dedi. Meral Akşener ile her zaman görüştüklerini belirten İmamoğlu, yerel seçimlere yönelik "Aday mısınız" sorusu üzerine de “Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Adayın "Adayım" demesi hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var vesaire. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim nasıl deneceğini bilirim” dedi.

İBB'nin 2016'da başlayıp, 2019'da çalışmaları duran Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı'nı tamamlayarak hizmete açtı. Yeni tramvay hattının hizmete açılmasının ardından Eminönü'nden Feshane durağına kadar yolculuk yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİR FİRMANIN USULSÜZ BİR ŞEKİLDE YEŞİL ALANIN ÜSTÜNE YAPTIĞI BİNAYI ÇEVİK KUVVET'LE KORUMASI ÇOK AYIP BİR ŞEY"

İBB Başkanı İmamoğlu’na yöneltilen sorular ve cevapları şöyle:

- Zeytinburnu'nda kaçak olduğu gerekçesiyle yapmak istediğiniz yıkımın İstanbul Valiliği'nin kararıyla durdurulmasıyla ilgili bir açıklamanız olacak mı?

İmamoğlu: Valiliğin kararı veya başka bir usul bilemiyorum ama yıkım kararı elinde olan bir büyükşehir belediyesinin gidip orada yıkım yapacağı esnada bir firmanın usulsüz bir şekilde yeşil alanın üstüne yaptığı yapıyı Çevik Kuvvet'le koruması çok ayıp bir şey. Bunun bir benzerini Üsküdar Meydanı'nda yaşamıştık biliyorsunuz. Sonra geri adım attılar. Bizim üniformamızı, bizim polisimizi bu işlere alet etmeyin. Devletin malını koruyan devlettir, vatandaşın malını da koruyan devlettir. Ama burası devletin malının üstüne kondurulmuş bir kaçak bina. Onun için hani süreci çok hararetli bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz.

"BİZ HER ZAMAN GÖRÜŞÜYORUZ"

- İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada "Aday göstermek istediğimiz arkadaşlar yeteri kadar özverili davranamadılar. Ateşten gömleği giydiremedik" dedi? Bu konuda ne diyorsunuz?

İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak.

- Meral Hanım ile görüşme yaptınız mı?

İmamoğlu: Hangi süreçte? Biz her zaman görüşüyoruz.

- İstanbul adaylığı ile alakalı ?

İmamoğlu: Biz her zaman görüşüyoruz. Biliyorsunuz bu hattı Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu'yla açmıştık ilk bölümünü. Bugün de buradayız, il başkanlarımızla, İYİ Parti İl Başkanımız, CHP İl Başkan Vekilimiz, milletvekillerimiz ile beraber açıyoruz. Yolumuza nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Başıyla biz hep söyleriz bir ittifakla bir seçim kazandık. Allah'ın izniyle önce bu dönemi hayırlısıyla bir bitirelim. İnsanlarımıza, milletimize, bize destek olan siyasi liderlere, insanlara layık olalım ondan sonrası toparlanıR, Hepsi çözülür, neleri çözmedik ki.

- Bugün de davet ettiniz mi sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Akşener'i?

İmamoğlu: Biz davetlerimizi her zaman yapıyoruz. Bugün tabii resmi bir şey var, bayram, kutlama programları var. Herkesin konumu gereği katılması gereken devlet programları var. Onun için buradayız az önce dediğim gibi ama İstanbul'da ne mutlu bize ki yine başladığımız prensiplerle Millet İttifakı'nın değerli il başkanı, İYİ Parti İl Başkanımız burada CHP İl Başkan Vekilimiz burada, yüklenicimiz burada, insanlarımız burada.

"ADAYIN "ADAYIM" DEMESİ HADSİZLİK OLUR"

- "Ben adayım" diyor musunuz?

İmamoğlu: Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Adayın "Adayım" demesi hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var vesaire. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Onlar zaman içinde konuşulur.

Anka Haber Ajansı