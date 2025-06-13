İmamoğlu'ndan Bayburt Mitingine Davet: Bu Ülkeye Adaleti, Hürriyeti Ve Bereketi Getireceğiz

İmamoğlu'ndan Bayburt Mitingine Davet: Bu Ülkeye Adaleti, Hürriyeti Ve Bereketi Getireceğiz

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Bayburt'ta düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti.

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Bayburt'ta düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, 14 Haziran Cumartesi 13.30'da Bayburt Genç Osman Stadı önünde miting düzenleyecek. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Bu ülkeye adaleti, hürriyeti ve bereketi getireceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm Bayburtlu hemşehrilerimi davet ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

Anka Haber Ajansı

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