İmamoğlu’ndan Bileciklilere Mesaj: “Gücünüzü Yanımda Hissediyorum”

İmamoğlu’ndan Bileciklilere Mesaj: “Gücünüzü Yanımda Hissediyorum”

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı aracılığıyla Bileciklilere "Hakkınızı ve hukukunuzu savunma kararlılığınızla gücünüzü yanımda hissediyorum. İyi ki varsınız. Her şey çok güzel olacak" mesajını gönderdi.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı aracılığıyla Bileciklilere "Hakkınızı ve hukukunuzu savunma kararlılığınızla gücünüzü yanımda hissediyorum. İyi ki varsınız. Her şey çok güzel olacak" mesajını gönderdi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı aracılığıyla Bileciklilere kendi el yazısı ile kaleme aldığı bir mesaj ileten İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Bilecikliler, sevgi dolu ruhunuzla, memleket sevdanızla, hakkınızı ve hukukunuzu savunma kararlılığınızla gücünüzü yanımda hissediyorum. İyi ki varsınız. Her şey çok güzel olacak!"

Anka Haber Ajansı

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