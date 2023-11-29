İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt: “5 Yıl Geriden Geliyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısı'nda, yerel seçimlerle ilgili sarf ettiği “Başlık atıyorum yeniden İstanbul” sözlerine, "5 yıl geriden geliyor. O, yeniden İstanbul, İstanbul'un yenilenmesi, güçlenmesi, iyileşmesi, güzelleşmesi başlığı 2019’un 31 Mart'ında atıldı. O yolculuk devam ediyor. Bizi izlemeye devam etsinler” karşılığını verdi.

Haber : OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısı'nda, yerel seçimlerle ilgili sarf ettiği “Başlık atıyorum yeniden İstanbul” sözlerine, "5 yıl geriden geliyor. O, yeniden İstanbul, İstanbul'un yenilenmesi, güçlenmesi, iyileşmesi, güzelleşmesi başlığı 2019’un 31 Mart'ında atıldı. O yolculuk devam ediyor. Bizi izlemeye devam etsinler” karşılığını verdi.

İBB Başkanı Ekremi İmamoğlu, Prof. Dr. Zafer Toprak’ın ailesi tarafından İBB’ye bağışlanan 60 bin eserlik arşivi, akademisyen ve araştırmacıların kullanımına açacak olan "Zafer Toprak Kütüphanesi ve Cumhuriyet Tarihi Araştırma Merkezi"nin tanıtım toplantısına katıldı. İmamoğlu toplantı sonrası açılışa dair kısa bir değerlendirme yaptı. İmamoğlu şunları söyledi:

“TARİHÇİLERİN BİR NEVİ OFİSİNE DÖNÜŞECEĞİ BİR MERKEZİN KAPILARINI ŞİMDİDEN ARALAMIŞ OLDUK"

"Hoşgeldiniz Metrohan'a, Zafer Toprak Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi Kuruluşu'na. Burada gördüğünüz tarihi bina, aslında ilk dünyanın metrolarından birinin üstüne yapılmış bir tarihi bina ve onun yeniden dönüştürülerek İstanbul'a güçlü bir şekilde kazandırılması, bu kazandırılma gayretinin içine de yine muazzam bir işin eklenmesi. O da rahmetli Prof. Dr. Zafer Toprak'ın Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi'nin kurulması. Ailesiyle birlikte buna imza attık, çok kıymetli dostları, akademisyenlerle birlikte de şahitlik ettik. Muhtemeldir çok yakın zamanda herkesin çok ilgi duyacağı çok sıklıkla geleceği, hatta bir kısım özel isim, önemli isimlerin, tarihçilerin bir nevi ofisine dönüşeceği bir merkezin kapılarını şimdiden aralamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun.”

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETSİNLER"

İBB Başkanı İmamoğlu, kısa açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaklaşan yerel seçimlerle ilgili sarf ettiği “Unutmayın bugün başlık atıyorum Yeniden İstanbul” sözleriyle ilgili bir soru üzerine "Beş yıl geriden geliyor. O, yeniden İstanbul, İstanbul'un yenilenmesi, güçlenmesi, iyileşmesi, güzelleşmesi başlığı 2019’un 31 Mart'ında atıldı. O yolculuk devam ediyor. Bizi izlemeye devam etsinler" dedi.

"UMUYORUM HAK YERİNİ BULACAKTIR"

Ekrem İmamoğlu, bir başka soru üzerine yarın duruşması yapılacak olan hakkındaki "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla ilgili davaya ilişkin de şunları söyledi:

“O süreçleri hukukçularımız takip ediyorlar. Bugüne kadar çokça dava girişimi, araştırma, soruşturma girişimi, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin on binlerce çalışanına terörist yakıştırmaları. Neler görmedik ki yani? Hala böyle işler devam ediyor. Bu bahsettiğiniz dosyalar bile birkaç kez karıştırılıp karıştırılıp, soruşturmaya gerek olmadı diye raporların çıktığı bir şeyde tekrar tekrar şu anda görevde olmayan bir bakanın döneminde zorla ilçeye yönlendirilip açılmak için gösterilen gayretle bir davaya dönüştürme çabasının sonucu. Umuyorum hak yerini bulacaktır. Adalete güveniyoruz."

Anka Haber Ajansı