İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Tehdit Dilinden Yakınan Vatandaşa: Kimse Tehdit Edemez. Onlara Ders Vereceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’nde semt pazarı ziyareti yaptı, vatandaşlarla ve esnafla buluştu. Adıyamanlı ve depremzede olduğunu belirten bir vatandaş İmamoğlu’na, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, tehdit dilini şikayet etti. İmamoğlu, “Bizi tehdit ediyorlar. ‘Oy olmazsa, hizmet yok’ diyorlar. Depremzedelere öyle denilir mi” diyen vatandaşa, “Kimse tehdit edemez. Ama onlara ders vereceğiz. Öyle denilir mi? Ben, Adıyaman’a üç defa gittim. Milletin acısı var. Al

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’nde semt pazarı ziyareti yaptı, vatandaşlarla ve esnafla buluştu. Adıyamanlı ve depremzede olduğunu belirten bir vatandaş İmamoğlu’na, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, tehdit dilini şikayet etti. İmamoğlu, “Bizi tehdit ediyorlar. ‘Oy olmazsa, hizmet yok’ diyorlar. Depremzedelere öyle denilir mi” diyen vatandaşa, “Kimse tehdit edemez. Ama onlara ders vereceğiz. Öyle denilir mi? Ben, Adıyaman’a üç defa gittim. Milletin acısı var. Allah yardımcımız olsun. Ama kurtulacağız” karşılığını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’nde kurulan semt pazarında, vatandaşlarla ve esnafla buluştu. Pazar girişinden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılanan İmamoğlu, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi. Bu sırada kalabalığın arasından sıyrılan yaşlı bir kadın da, ağlayarak İmamoğlu’na sarıldı. Vatandaşın ilk sözleri, “İlk kazandığınızda göremedim. ‘Sizi kucaklamazsam, gözüm arkada gider’ dedim” olunca, İmamoğlu, “Allah korusun” şeklinde yanıt verdi. Diyalogun bundan sonrası şu şekilde devam etti:

VATANDAŞTAN İMAMOĞLU’NA: “YÜZÜNÜZDEN NUR AKIYOR, KALBİNİZ DE TEMİZ”

Vatandaş: Ben 72 yaşındayım.

İmamoğlu: Oy kurban olurum sana. Sağ ol anneciğim, sağ ol.

Vatandaş: Ben sana kurban olayım. Yüzünüzden nur akıyor. Kalbiniz de temiz. Ya inşallah… Şeker hastasıyım.

İmamoğlu: Allah korusun seni.

Vatandaş: Kucakladım ya… Canım benim.

İmamoğlu: Kurban olurum sana. Duanı et.

Vatandaş: Ben her zaman ediyorum.

GENÇ VATANDAŞTAN İMAMOĞLU’NA: “YEMİN EDERİM, DÜN RÜYAMDA GÖRDÜM; KAZANIYORDUK”

Yaşlı bir kadın İmamoğlu’na desteğini, “Sen pazara geldin, ben senin ayağına Kartal’a gittim. Dörtyol’a çıktım, senin mitinglerine gittim” sözleriyle gösterdi. İmamoğlu’nun vatandaşa yanıtı, “Oy kurban olurum sana” oldu. İmamoğlu, genç bir vatandaşın, “Yemin ederim, dün rüyamda gördüm; kazanıyorduk. Yemin ediyorum size. Vallahi, billahi, tillahi diyorum” sözlerine ise, “İnşallah. Ne mutlu bana” karşılığını verdi. Bir başka vatandaş da yaşadığı tesadüfü, sosyal medya hesabı üzerinden kanıtladı. İmamoğlu, başka bir vatandaşın, “Bak; 2019’da da senle beraberdim, bugün hatırlattılar, yine benlesin” sözlerine, gülümseyerek, “Eyvallah” yanıtını verdi.

ADIYAMANLI VE MALATYALI DEPREMZEDELER İMAMOĞLU’NA DERT YANDI

Adıyamanlı ve depremzede olduğunu belirten bir vatandaş da İmamoğlu’na, Erdoğan’ın, “tehdit dili”ni şikayet etti. İmamoğlu, “Bizi tehdit ediyorlar. ‘Oy olmazsa, hizmet yok’ diyorlar. Depremzedelere öyle denilir mi” diyen acılı vatandaşa, “Kimse edemez tehdit. Ama onlara ders vereceğiz. Öyle denilir mi? Milletin acısı var orada. Ben, Adıyaman’a üç defa gittim. Milletin acısı var. Allah yardımcımız olsun. Ama kurtulacağız” karşılığını verdi. Malatya Darendeli olduğunu söyleyen bir başka depremzede vatandaş da yaşadığı zorlukları, “Bak ben Malatya’dan geldim. Evim yıkıldı orada. Daha enkazı kaldırmadılar. Burada orada, burada kalıyorum, yani günü geçireyim de yazın köye gideceğim” sözleriyle İmamoğlu’yla paylaştı. İmamoğlu, yardımcılarından, vatandaşın CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba ile görüştürülmesine aracılık etmelerini istedi.

KİRACI VATANDAŞTAN İMAMOĞLU’NA: “BİZ KİRACILARIN HALİ NE OLACAK?”

Kürtçe konuşan bir kadın ise İmamoğlu’na, hasta olduğunu, tedavi olmak istediğini ve onu çok sevdiğini söyledi. İmamoğlu, vatandaşa yardımcı olmaları için yanında bulunan ekibini görevlendirdi. Yaş almış bir vatandaş da elindeki poşeti göstererek, “Maaşı aldık. Ekmekle bu, 500 lira. Yandık Başkanım. Kurban olayım size ya” diyerek hayat pahalılığından yakındı. İmamoğlu’nun vatandaşa yanıtı, “Allah yardımcımız olsun” oldu. Kiraların durumundan şikayet eden bir kadın vatandaş ise, yaşadıkları sorunu, “Biz kiracıların hali ne olacak? Ev sahiplerine kimse dur demiyor. 8 binken, 15 bin istiyorlar. 3 binken, 15 bin… Tek bir kişi çalışıyor. Sigortasız. Günlük böyle çalışanların sigortaları var mı? Hiçbirinin de yok. Ne olacağız peki hocam” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu vatandaşa, “Zor bir ekonomi şu anda. Ekonomi yönetilemedi. Şu anda bizim vatandaşımıza sunduğumuz destek, görevi aldığımızla bugünün arasında 5-6 kat fark var. Niye? İnsanlarımız daha çok yoksul” yanıtını verdi. Vatandaşa, “Anne Kart’ımızdan aldın mı” sorusunu yönelten İmamoğlu, olumlu yanıt aldı.

VATANDAŞTAN İMAMOĞLU’NA: “HIZIR YOLDAŞIN OLSUN”

Genç bir kadın vatandaş da İmamoğlu’na, “Yeni açtığınız, Alibeyköy metrosunu kullandım. Mükemmel bir metro. Emeğinize sağlık” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Bir kadın vatandaş da “Kurban olurum ben sana. 12 İmamlar uğrunda olsun. Hızır yoldaşın olsun” diyerek İmamoğlu’na dua etti. Vatandaşa teşekkür eden İmamoğlu, “Duanı hep et” temennisinde bulundu. Bir başka vatandaş da duygularını, “Bu şehri haramilere bırakmayacaksın” diyerek, İmamoğlu ile paylaştı. İmamoğlu’nun vatandaşa yanıtı, “Biz bu şehri koruyacağız, hep beraber” oldu. İmamoğlu, kendisine sarılıp, ağlayarak, “Kazanacak mıyız” sorunu yönelten genç kıza ise, “Kazanacağız. Beraber kazanacağız. Hiç üzülme güzel kızım. Başarılar. Hiç canını sıkma” yanıtını verdi.

ENGELLİ GENÇ ANNEDEN İMAMOĞLU’NA: “SİZİN İÇİN 2 KİLOMETRE YOLDAN GELDİM”

Pazar ziyaretinin son metrelerinde İmamoğlu’nu yakalayan engelli genç anne ile İBB Başkanı arasında şu duygusal konuşmalar geçti:

Genç anne: Sizin için 2 kilometre yoldan geldim. Yürüdüm. Yemin ederim.

İmamoğlu: Kurban olurum sana.

Genç anne: Hiçbir başkan bu kadar sevilmez. Kurban olurum ben size.

İmamoğlu: Nerede oturuyorsun?

Genç anne: Ben, Esenler Güney Hastanesi’nin oradayım. Dörtyol’a kadar gittim. Oradan buraya kadar yürüyerek geldim.

İmamoğlu: Ne yapıyorsun?

Genç anne: Ben ev hanımıyım. Engelliyim.

İmamoğlu: Çocuk?

Genç anne: Kiradayım. Çocuk, Allah razı olsun, sütlerinizi alıyor.

İmamoğlu: Kaç yaşında?

Genç anne: Alışverişimizi yapıyoruz. Kartım var.

İmamoğlu: Tamam onları söyleme.

Anka Haber Ajansı