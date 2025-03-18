İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... Ahmet Davutoğlu: "Hicap Duyuyorum"

İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... Ahmet Davutoğlu: "Hicap Duyuyorum"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına, "Bir akademisyen olarak Türkiye’nin en köklü üniversitesinin 31 yıl önce verdiği diplomayı kendi kurumsal kimliğini yok sayarak iptal etmesinden hicap duyuyorum" tepkisini gösterdi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına, "Bir akademisyen olarak Türkiye’nin en köklü üniversitesinin 31 yıl önce verdiği diplomayı kendi kurumsal kimliğini yok sayarak iptal etmesinden hicap duyuyorum" tepkisini gösterdi.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hicap duyuyorum! Bir akademisyen olarak Türkiye’nin en köklü üniversitesinin 31 yıl önce verdiği diplomayı kendi kurumsal kimliğini yok sayarak iptal etmesinden hicap duyuyorum! Bir siyaset adamı olarak siyasetin bu derece çirkinleşmiş olmasından hicap duyuyorum! Bir devlet adamı olarak devletin en yüksek makamının fikirler ve vizyonlar üzerinden değil "diploma savaşları' üzerinden elde edilme çabasından hicap duyuyorum! Ülkemizi bugünlere getirenlere yazıklar olsun!"

Anka Haber Ajansı

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