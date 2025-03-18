İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi... Ensar Aytekin: "Bu Ülkeye Bunu Yaşatanlara Yazıklar Olsun"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, üniversitenin bu kararına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Aytekin, "Üniversite yönetim kurulu, olmayan bir yetkiyle yapamayacağı bir işi yapmaya kalkarak Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini açıkladı. Bunu da yüreği kin ile dolu güruhun baskısıyla yaptı. Bu ülkeye bunu yaşatanlara yazıklar olsun" ifadesini kullandı.