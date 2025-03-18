İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi... Ensar Aytekin: "Bu Ülkeye Bunu Yaşatanlara Yazıklar Olsun"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına ilişkin olarak, "Bu ülkeye bunu yaşatanlara yazıklar olsun" tepkisini gösterdi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına ilişkin olarak, "Bu ülkeye bunu yaşatanlara yazıklar olsun" tepkisini gösterdi.
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline kararı verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, üniversitenin bu kararına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Aytekin, "Üniversite yönetim kurulu, olmayan bir yetkiyle yapamayacağı bir işi yapmaya kalkarak Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini açıkladı. Bunu da yüreği kin ile dolu güruhun baskısıyla yaptı. Bu ülkeye bunu yaşatanlara yazıklar olsun" ifadesini kullandı.
Anka Haber Ajansı