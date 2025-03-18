İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi... Ensar Aytekin: "Bu Ülkeye Bunu Yaşatanlara Yazıklar Olsun"

İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi... Ensar Aytekin: "Bu Ülkeye Bunu Yaşatanlara Yazıklar Olsun"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına ilişkin olarak, "Bu ülkeye bunu yaşatanlara yazıklar olsun" tepkisini gösterdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına ilişkin olarak, "Bu ülkeye bunu yaşatanlara yazıklar olsun" tepkisini gösterdi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline kararı verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, üniversitenin bu kararına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Aytekin, "Üniversite yönetim kurulu, olmayan bir yetkiyle yapamayacağı bir işi yapmaya kalkarak Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini açıkladı. Bunu da yüreği kin ile dolu güruhun baskısıyla yaptı. Bu ülkeye bunu yaşatanlara yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... Ahmet Davutoğlu: "Hicap Duyuyorum"
İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... Ahmet Davutoğlu: "Hicap Duyuyorum"
İmamoğlu’nun Üniversite Diplomasının İptaline Chp İzmir Milletvekillerinden Tepki
İmamoğlu’nun Üniversite Diplomasının İptaline Chp İzmir Milletvekillerinden Tepki
Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... İlhan Uzgel: "Sizin Oyunlarınız, Bizi Yenemez"
Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... İlhan Uzgel: "Sizin Oyunlarınız, Bizi Yenemez"
İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... Sevgi Kılıç: " Ne Yaparsanız Yapın, Halkımız Sizi Gönderecek"
İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... Sevgi Kılıç: " Ne Yaparsanız Yapın, Halkımız Sizi Gönderecek"
İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... Ali Babacan: "Bu Hatalı Karardan Derhal Dönülmesini Umuyorum"
İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... Ali Babacan: "Bu Hatalı Karardan Derhal Dönülmesini Umuyorum"
İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi… Erkan Baş: “Kazanamayacaksın Erdoğan”
İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi… Erkan Baş: “Kazanamayacaksın Erdoğan”
İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... Deniz Yücel: "Allah Düşmanın Bile Mert Olanını Çıkarsın Karşımıza"
İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... Deniz Yücel: "Allah Düşmanın Bile Mert Olanını Çıkarsın Karşımıza"
Özgür Çelik'ten Diploma Kararına Tepki: Bu Zorbalığa Asla İzin Vermeyeceğiz
Özgür Çelik'ten Diploma Kararına Tepki: Bu Zorbalığa Asla İzin Vermeyeceğiz