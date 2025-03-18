İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... Sevgi Kılıç: " Ne Yaparsanız Yapın, Halkımız Sizi Gönderecek"

İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi... Sevgi Kılıç: " Ne Yaparsanız Yapın, Halkımız Sizi Gönderecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesi kararına tepki gösterdi. Kılıç, "En akıl almaz yolları deniyorlar çünkü yenileceklerini biliyorlar. Ne yaparsanız yapın, halkımız sizi gönderecek" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesi kararına tepki gösterdi. Kılıç, "En akıl almaz yolları deniyorlar çünkü yenileceklerini biliyorlar. Ne yaparsanız yapın, halkımız sizi gönderecek" dedi.

Sevgi Kılıç, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"En akıl almaz yolları deniyorlar çünkü yenileceklerini biliyorlar. Ne yaparsanız yapın, halkımız sizi gönderecek. 23 Mart’ta büyük bir katılımla adayımızı belirleyeceğiz! Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak, hukuksuzluklar son bulacak. Hak yerini bulacak. Kurtuluş Yok Tek Başına. Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!"

Anka Haber Ajansı

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