İmamoğlu'nun Duruşması Sonrası Çekilen Videoyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

İmamoğlu'nun Duruşması Sonrası Çekilen Videoyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava sırasında çekilen ses ve görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.

(İSTANBUL) - Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava sırasında çekilen ses ve görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.

18 Mart'ta diploması iptal edilip bir gün sonra düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması dün Silivri'deki Marmara Cezaevi salonunda görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dünkü duruşma sırasında ses ve görüntü kaydı alarak, sosyal medyada paylaşanlar hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesinde, "Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü bulunuyor.

Anka Haber Ajansı

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